Propunere pentru cei care vor sa evadeze din oras, pentru cateva ore: Excursie pe Bega, langa Timisoara

Vi se propune o excursie pe Bega, lângă Timișoara. Traseul începe de la Remetea și veți putea merge pe apă, vâslind, până la Ghiroda.

„Vrem să promovăm potențialul turistic. Canalul Bega ne oferă oportunitatea de a face turism și de a promova zona noastră. Am ales o drumeție pe apă, o excursie care se poate face pe parcursul a 3-4 ore, aproape de oraș, pe canalul Bega. Este vorba despre porțiunea dintre Remetea și Ghiroda, de aproximativ 7 kilometri, unde există monumente istorice, locuri de șes. Puteți face acest lucru vâslind, în barcă. Genul acesta de ieșiri nu sunt doar pe canalul Bega, se pot face și pe Timiș, și pe Mureș”, a spus Delia Barbu, directorul APDT Timiș.

Pentru a vă aventura, spre exemplu, pe traseul Remetea Mare – Ghiroda, pe apă, „dând la vâsle”, vă costă 90 de lei de persoană. Pe site-ul www.equilibrium.com.ro vă puteți face rezervarea. Trebuie să veniți cu șapcă, slip, cremă de soare, mâncare, vi se oferă vâslele, bărcile și vestele de salvare, plus ghidajul prin aceste locuri. Tura durează efectiv undeva între o oră și jumătate – două ore și jumătate pe apă, plus câte o oră înainte pentru instructaj, echipare, dezechipare. În total, excursia cu tot cu pregătiri și instructaj durează 3-4 ore. Puteți vâsli în bărci mari, de 6 plus 1 persoane sau puteți alege o canoe cu două locuri. Toate bărcile și echipamentele sunt profesionale.

Pe Bega se fac mai multe excursii pe apă. Sunt mai multe tronsoane în Timiș, pornind din zona Coștei – Chizătău, canalul Timiș-Bega. Un alt tronson este Topolovățul Mare – Recaș, Recaș-Remetea Mare sau cel promovat de APDT: Remetea – Ghiroda. Tronsonul Remetea – Ghiroda este cel mai aproape de Timișoara și este cel mai folosit, dar cu cât vă îndepărtați de Timișoara peisajele sunt mult mai sălbatice. Practic este vorba de o drumeție pe apă, peisajul este unul de șes, de pustă, dar seamănă foarte mult cu un canal din Delta Dunării. Și aveți ce vedea…

Vă vor încânta ochii fauna, plantele de baltă, nuferii, trestia, diferite specii de iris. Veți găsi și păsări – pescărușul albastru, stârcul cenușiu, purpuriu, egretele.

Apa este de un metru și jumătate, pe fundul apei este nisip, și sunt locuri unde puteți sări din copacii din zonă direct în apă. De asemenea, pe traseu se opresc bărcile pe mal și se fac diverse vizite la diferite situri – meandre cu nuferi și broaște țestoase, există și situri arheologice, puteți vizita unul dintre puținele locuri unde s-au descoperit morminte dacice sau conacele din zonă. În plus, Remetea încă mai adăpostește situl unde se găsea prima mănăstire din zonă. Acolo mai găsiți bucăți de marmură, de cărămidă, iar în Pădurea de la Bistra există un val de pământ, care, după unii, este parte al limesului roman.

Oricine vine într-o tură cu barca învață foarte ușor să vâslească și să călătorească pe apă. Este nevoie de doar 15 minute și… liber drum.