Proiectul INSTALART/ OBIECT/ 005 ajunge in Timisoara

Aflat la cea de-a cincea ediție, proiectul Instalart îl are invitat pe Alexander Manu, designer roman, stabilit în Toronto (Canada) de peste 30 de ani, profesor la O.C.A.D. Toronto, lector, autor și consultant în organizarea evenimentelor de design internaționale. În proiectul Instalart din acest an, Alexander Manu a lansat titlul și tema de cercetare, “Viitorul e o alegere/ The Future is a Choice”.

Cele 11 instalații artistice sunt realizate de arhitecții, designerii și artiștii vizuali: Dorin Ștefan, Robert Marin, cu lucrarea Agrafa, Mario Kuibuș/ Mistic science, Zest Collective/ Heartwork , Daniel Klinger/ Schrodinger’ s home, Veniamin Micu/ The red thrade of fate, Tom Branduș/ The red thrade of fate, Andrei Racolta/ 4/4 Fibonacci, Bogdan Zaha / Speak, Tib Roibu/ Iluminare Artificială, Sorin Dan Clinci/ Acces control, Cristian Rusu/ Well!

În tradiția evenimentelor Instalart, vernisajul se va încheia cu o petrecere, cu vin din partea casei și sound design de calitate.