Procurorii DNA cer arest la domiciliu pentru arhiepiscopul Tomisului

“Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța solicită Curții de Apel Constanța înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu față de inculpatul PETRESCU TEODOSIE, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, trimis în judecată, alături de alte persoane, pentru infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (detalii în comunicatul nr 128/VIII/3 din 3 februarie 2017).

În prezent dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Curtea de Apel Constanța, iar față de inculpatul Petresu Teodosie, este în vigoare măsura controlului judiciar, menținută de instanță”, au transmis procurorii DNA prin intermediul unui comunicat de presă.

În cererea de înlocuire a măsurii controlului judiciar se precizează că “inculpatul Petrescu Teodosie” a demarat activități de accesare a fondurilor europene, deși acest lucru i-a fost interzis în mod expres și neechivoc prin obligațiile stabilite în cadrul controlului judiciar.

“În concret, la data de 12 mai 2017, Petrescu Teodosie, reprezentant legal al Arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a împuternicit pe Ștefan Aurelian, persoană având calitate de inculpat în același dosar, să reprezinte Arhiepiscopia Tomisului și pe numitul Petrescu Teodosie, precum și să semneze și să depună documentația pentru obținerea adeverinței de suprafață de la Primăria Ovidiu, cu suprafața de 342,52 ha teren, din care 188, 75 ha vie. Adeverința era necesară a fi folosită în relația cu APIA (Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură), din care să reiasă că Cooperativa Agricolă Constanța Tomis figurează cu 342,52 ha teren total, din care vie 188,75 ha.

Arhiepiscopul Tomisului a încălcat nu una, ci două obligații instituite prin măsura controlului judiciar, explică procurorii.

“Prin emiterea împuternicirii ca ȘTEFAN AURELIAN să acceseze fonduri europene, inculpatul PETRESCU TEODOSIE a încălcat simultan cele două obligații care îi fuseseră instituite prin măsura controlului judiciar, și anume:

– să nu desfășoare nicio activitate ce implică accesarea de fonduri europene în cadrul Bisericii Ortodoxe Române/Patriarhiei Române/Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpuși,

– să nu se apropie de ceilalți inculpați din dosar, de martori, experți și să nu comunice direct sau indirect cu aceștia”, mai arată procurorii DNA.

În acest dosar, Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată pentru că a încercat să acceseze fonduri europene prin APIA, declarând în fals că folosește anumite suprafețe agricole.

“Una dintre faptele pentru care inculpatul PETRESCU TEODOSIE a fost trimis in judecata – cea aferenta campaniei 2016 – era tocmai aceea ca, in calitate de Arhiepiscop al Tomisului, folosindu-se de interpusa Cooperativa Agricola Tomis, reprezentata de inculpatul STEFAN AURELIAN, a incercat sa acceseze fonduri europene prin APIA, declarand in fals ca foloseste anumite suprafete agricole”, explică procurorii DNA.