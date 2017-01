Primaria Timisoara face angajari. Se cauta si un consultant artistic

Serviciul Public Creșe Timișoara duce lipsă de îngrijitori, educatori și muncitori. Concursul efectiv are loc în 15 februarie, la ora 10, la sediul primăriei, iar interviul are loc în 20 februarie, la ora 10, tot la sediul municipalității. Fiecare candidat trebuie să depună un dosar care să conțină mai multe documente, până în 28 ianuarie. Dosarele se adună la camera 8 din primărie, la Serviciul Resurse Umane.

Este nevoie de cinci îngrijitoare la Creșe, care să aibă studii medii absolvite cu diplomă sau generale, de opt educatori puericultori – studii medii absolvite cu diplomă și curs de specializare educator puericultor, de cinci muncitori calificați – studii medii absolvite cu diplomă sau generale și curs de calificare bucătar, de cinci ajutori de bucătar – studii medii absolvite cu diplomă sau generale.

Tot pentru Serviciul Public Creșe se caută doi inspectori de specialitate, care au nevoie și de experiență de minimum un an, precum și de cunoștințe de operare pe calculator, în Microsoft Office, la nivel mediu. Aceștia trebuie să aibă și studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – economice/drept. Viitorul referent de la Serviciul Public Creșe are nevoie de minimum un an vechime în muncă, trebuie să știe să lucreze pe calculator și să aibă studii medii absolvite cu diplomă.

Pentru Casa de Cultură a orașului este nevoie de un consultant artistic, cu o experiență de minimum șapte ani, care să aibă studii superioare absolvite cu diplomă specializarea filologie limba engleză și care să știe să lucreze la nivel mediu în Microsoft Office.

Aici găsiți mai multe detalii despre concurs, precum și bibliografia!