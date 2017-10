Presedintele Romaniei, la Bruxelles: Calendarul Brexit nu se mai respecta

Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Una dintre principalele teme abordate a fost ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

“Astăzi am avut o discuție în formatul UE27, fără Marea Britanie. Știți că discutăm în baza Articolului 50, ceea ce se numește Brexit-ul. Avem o echipă de negociere, condusă de domnul Michel Barnier, care negociază condițiile Brexit-ului. Inițial, am lucrat în ideea că vom găsi astăzi o situație care ne permite să facem următorul pas. Negocierile au fost intense, s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Așadar, am constatat astăzi că nu s-au făcut suficiente progrese pentru a trece la faza următoare în relația cu Marea Britanie, însă acest lucru nu trebuie să creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozițiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia în continuare și vom încerca să ajungem în situația de Ok pentru continuare la următorul Consiliu, în decembrie”, a declarat președintele la finalul participării la Consiliul European.

Întrebat dacă există pericolul să nu mai fie respectat calendarul stabilit pentru Brexit, președintele a răspuns: “Calendarul nu se mai respectă, este clar. Doar că acel calendar a fost un calendar cu propunerea de variantă așa cum s-a crezut că este fezabilă. Nu putem, de dragul unei agende, să trecem peste puncte sensibile”.

Șeful statului a explicat că negocierile nu s-au blocat, acestea continuă.

“Avem o echipă de negociere condusă de domnul Michel Barnier, o echipă care face o treabă excelentă. Nici Michel Barnier nu a vrut să avanseze o sumă. În această fază nu se negociază anumite sume, ci principii. În legătură cu aspectele financiare, nu se înregistrează progrese suficiente, deoarece cele două echipe nu au reușit să ajungă la o înțelegere comună cu privire la ceea ce reprezintă acești bani. (…) Sunt un optimist din fire, însă este evident, și asta este și părerea noastră, că toată lumea își dorește să fie o poveste de succes. Nimeni nu încearcă să blocheze negocierile sau să le oprească. Nu există garanții că până în decembrie vom avea progrese suficient făcute, dar am considerat că trebuie să le dăm negociatorilor mai multe săptămâni să ajungă la o soluție”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Video: Youtube/ Administratia Prezidențială