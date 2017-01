Premierul Grindeanu a promis 10 milioane de lei pentru noul corp al Spitalului de Copii, in 2017

Vă reamintim, câteva luni bune nu s-a lucrat deloc la ridicarea noului corp al Spitalului de Copii. Firma care a câștigat licitația a intrat în insolvență, așa că municipalitatea a semnat contract cu o societate susținătoare a constructorului inițial: Sulfatim S.A.

Bani sunt în buget, însă primarul Nicolae Robu susține că premierul Sorin Grindeanu a promis, pentru anul acesta, 10 milioane de lei de la guvern pentru Spitalul „Louis Țurcanu”.

„Pentru Spitalul de Copii am avut și o discuție cu domnul prim-ministru, m-a întrebat cât ar trebui, i-am spus că 10 milioane de lei ar fi suma care ne-ar mulțumi pentru 2017 și, dacă cumva lucrările vor merge suficient de rapid și vom reuși să îi cheltuim mai repede decât ne așteptăm, atunci la rectificare să suplimentăm suma. Dar nu are rost să blocăm fonduri, mai bine le lăsăm să susțină alte proiecte, în altă parte, oriunde ar fi ele, sigur, de dorit în județul Timiș. Cei 10 milioane pentru Spitalul de Copii nu se regăsesc ca poziție distinctă, ci sunt în bugetul Ministerului Sănătății. După ce se adoptă Legea bugetului, ministerul va pune la dispoziția Timișoarei 10 milioane de lei pentru Spitalul de Copii. Aceasta este promisiunea pe care mi-a făcut-o domnul ministru”, a explicat primarul Timișoarei.

Tion.ro a scris în nenumărate rânduri despre problemele de pe șantierul Spitalului de Copii. Au ieșit la iveală și greșeli în proiect, iar pe parcurs s-a descoperit că este nevoie de lucrări care nu erau prevăzute în documente.

Corpul B al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, care ar urma să găzduiască șapte secții ale spitalului, are prevăzuți 25 de milioane de lei din bugetul Timișoarei pe anul 2016. Clădirea este amplasată în Piața Regina Maria și ar urma să aibă demisol, parter și șase etaje, licitația pentru execuție fiind câștigată de firma Prompt, la valoarea de 39,3 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă 10,5 milioane de euro, cu tot cu TVA.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat în luna mai a anului 2014, șantierul efectiv fiind deschis în vara aceluiași an. Potrivit declarațiilor date de autoritățile locale la semnarea ordinului de începere a lucrărilor, șantierul ar fi trebuit închis în…. 11 mai 2016. Evident, graficul inițial nu mai poate fi respectat.



