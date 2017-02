Premiera nationala: DJC Timis are baza de date electronica pentru toate imobilele istorice din judet

Șeful DJC Timiș, Sorin Predescu, a declarat că era nevoie de un astfel de registru electronic pentru că arhiva fizică era tot mai greu de folosit.

„Încă de când am venit în DJC Timiș am identificat una dintre problemele mari ale activității ministerului, în general, și a direcțiilor în mod particular, respectiv problema evidenței patrimoniului. Județul Timiș are un patrimoniu impresionant. Era obligatoriu să întrăm și noi în normalitate și să construim o bază de date a acestor monumente istorice, în format digital. Este un program construit de la zero și are ca principală caracteristică faptul că putem găsi toate documentele introduse în această baze de date, toate documentele care au fost date vreodată pentru o clădire. Arhiva fizică va rămâne, dar e deja prea mare pentru a fi operată în condiții de urgență și la volumul de activitate pe care o avem. Suntem una dintre direcțiile cu un volum foarte mare de activitate. Din câte știu eu este primul registru electronic al evidenței monumentului. Ministerul culturii a promis de mult o bază de date națională”, a explicat Predescu.

Mai mult, șeful DJC Timiș spune că programul are și un sistem de alerte în cazul în care apar probleme sau se introduc date greșite.

De asemenea, în perioada următoare baza de date va avea încă o componentă, aceasta fiind dedicată publicului. Aici vor putea fi accesate informații istorice și de interes general. Mai mult, persoanele care au informații care ar merita să fie introduse în registrul electronic vor putea să ia legătura cu reprezentanții DJC Timiș.

„Nu am dorit să fim o premieră, ci a fost nevoia noastră de a putea lucra cu ceea ce înseamnă toate actele. Avem deja camere pline și trebuie să înlocuim arhiva fizică cu cea electronică. Nu e o mare invenție, dar ne-am trezit că suntem primi”, a mai spus Sorin Predescu.