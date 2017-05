Prefectura Timis a implinit 25 de ani

Actualul prefect de Timiș, Mircea Băcală, a făcut o trecere în revistă a ceea ce a însemnat Instituția Prefectului timp de 25 de ani. Fostul prefect Ovidiu Drăgănescu a remarcat că puterile reprezentantului guvernului în teritoriu au scăzut de-a lungul anilor.

„Din puţinul pe care noi îl avem la dispoziţie încercăm să facem un program frumos cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului, o instituţie cu părţi bune, dar şi rele. Astăzi sper să ne amintim cu toţii doar de părţile bune, să ne bucurăm de ceea ce noi ca instituţie am pregătit pentru colegii noştri, dar şi pentru angajaţii Instituţiei Prefectului, pentru că baza acestei instituţii sunt angajaţii, şi sunt convins că fără sprijinul lor care aduc fiecare un grad de valoare ridicat nu am putea să sărbătorim astăzi cu fruntea sus această aniversare. Am pregătit un pliant, o insignă, o sticlă de vin de la Cramele Recaş cu emblema pe care este inscripţionată data înfiinţării, plus un mic program artistic muzical susţinut de cei mai buni copii de la Liceul Ion Vidu”, a spus prefectul de Timiș, Mircea Băcală.

Prefecţiii judeţului Timiş au fost Florentin Cârpanu, Emil Mateescu, Dorel Borza, Ioan Paştiu, Dan Poenaru, Dumitru Ganţ, Liviu Barbu, Horia Ciocârlie, Ion Răducanu, Ovidiu Drăgănescu, Eugen Dogariu şi actualul prefect, Mircea Băcală.

De-a lungul celor 25 de ani de activitate au ocupat funcţii de subprefect Emil Mateescu, Andrei Mâţiu, Heinrich Dorbny, Viorel Coifan, Călin Drug, Nicolae Gudiu, Petru Miculescu, Vasile Tarciatu, Constantin Ostaficiuc, Ludovic Zudor, Ionel Gătlan, Matei Suciu, Alexandru Chirilă, Gheorghe Ciobanu, Zoltan Marossy, Laviniu Bedrosian, Eugen Dogariu, Codruţa Botez, Andrei Orban, Liliana Oneţ, Eugen Dogariu, Daniel Franţescu (actual subprefect) și Călin Dobra – actual președinte al Consiliului Județean Timiș.