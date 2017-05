Pedepse blande pentru cei trei hoti din buzunare care au furat 2.000 de lei de la un batran, toamna trecuta

© foto: arhiva

Sentință definitivă în cazul celor trei hoți din buzunare, două femei și un bărbat, care i-au furat unui timișorean 2.000 de lei din borsetă, în toamna trecută. Cele două femei implicate au primit 1 an și șase luni de închisoare cu executare, iar bărbatul 1 an și nouă luni plus 248 de zile rest de la o pedeapsă neexecutată în totalitate. Toți cei trei hoți au comis furtul în stare de recidivă.