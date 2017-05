Pedeapsa pentru liderii PNL care n-au facut alegeri in Timis: Au fost zburati din functii

Liderul liberalilor timișeni le-a dat termen două săptămâni președinților de organizații să organizeze alegeri în cadrul acesta. Au trecut trei săptămâni și, cu tot cu prelungire, tot nu s-au făcut alegeri, așa că Nicolae Robu a scăpat de cei 13 președinți de organizații neascultători.

„În urmă cu trei săptămâni am dat termen două săptămâni organizațiilor care nu au făcut alegeri să le organizeze. La acel moment, decizia biroului a fost de constatare a faptului că toți președinții respectivi și-au încheiat mandatul în mod natural și de numire în funcția de președinți interimari a acelorași președinți ca mână întinsă înspre ei să intre în disciplina de partid și să înțeleagă că această organizație este una serioasă și nu una în care fiecare face ce-l taie capul. Am alocat, pe lângă cele două săptămâni, încă o săptămână, timp în care să se facă alegeri, drept urmare n-am făcut nicio analiză până în 18 mai. Ieri am constatat că unii colegi persistă la atitudinea lor sfidătoare la adresa partidului, pentru că vorbim de o organizație serioasă. Am decis, așa cum în principiu ne-am stabilit cu 3 săptămâni, să-i schimbăm din funcția de președinți interimari pe cei refuză să organizeze alegeri”, a anunțat, vineri, Robu.

Printre cei rămași fără funcții se numără și Dănuț Groza – Sânnicolau Mare și Alin Nica – Dudeștii Noi.

Prin urmare, președinți interimari au fost numiți Avram Constantin Stănușoiu – Sânnicolau Mare, Radu Rotar – Deta, Alin Popoviciu – Belinț, Cosmin Tabără – Birda, Gheorghe Pop – Bucovăț, Sorin Supuran – Dudeștii Noi, Nicu Bitea – Ghizela, Cosmin Buboi – Iecea Mare, Balint Petrescu – Moravița, Dan Sarmeș – Nițchidorf, Luchian Savu – Pesac, Claudiu Buciu – Secaș și Marius Graur – Tomnatic.

Potrivit liderului PNL Timiș, cei mai mulți dintre cei care au fost numiți în locul președinților demiși sunt membri ai Biroului Politic Județean.

„Acolo unde am avut, în organizația locală, oameni care au acceptat să-și asume interimatul și pe care noi i-am considerat capabili să gestioneze acest interimar, în condițiile pe care le intuim ca fiind unele deloc ușoare, acolo preferința a fost pentru președinți interimari locali. În rest, am numit ca interimari componenți ai BPJ. Se vor implica foarte îndeaproape și responsabilii de zonă. Încercăm în felul acesta să ducem la bun sfârșit sarcina statutară, de a face să avem conduceri legitime în fiecare organizație a partidului, iar legitimitatea totală este dată numai și numai de alegeri. N-am exclus pe nimeni din partid”, a conchis Robu.