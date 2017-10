Parteneriat de afaceri romano-sarb, la Camera de Comert Timis

Câteva zeci de firme din Banat şi din provincia sârbă Voivodina s-au întâlnit marţi la Timişoara pentru a stabili eventuale contacte de afaceri cu viitori parteneri din această zonă. La sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş a fost organizat un parteneriat de afaceri. Acesta a fost stabilit în cadrul unui acord cu Camera de Comerţ şi Industrie Voivodina, prin care cele două organizații camerale și-au propus o colaborare îndelungată între Provincia Voivodina și Județul Timiș, două regiuni în plină dezvoltare care oferă oportunități importante de afaceri în toate domeniile, cât și creșterea numărului de firme românești și sârbești care să investească pe cele două piețe.

„Parteneriatul are loc ca urmare a întâlnirii pe care am avut-o cu Camera de Comerț Voivodina, în primăvară. Este un eveniment rezultat al acestei întâlniri, un parteneriat în industria metalurgică, sunt firme care vin din Voivodina pentru a se întâlni cu firme din județul nostru. Noi am reușit să punem firmele față în față, de aici nu mai este rolul nostru, dacă se înțeleg la preț-calitate, cu siguranță vor încheia și contracte”, a declarat Florica Chiriță, director general al CCIAT.

Consului Serbiei la Timişoara, Vladan Tadic, este mulţumit că a fost realizată întâlnirea, ca urmare a discuţiilor dintre cele două camere.

„Sunt bucuros că astăzi avem o întâlnire între firmele românești și cele sârbești, rezultat al acordului din aprilie, între Camera de Comerț a Tmișilui și Camera de Comerț a Voivodinei. Firmele din Serbia prezente sunt active mai ales în domeniul metalurgiei, iar cele din România, în domeniul construcțiilor, și este o oportunitate bună ca acestea să se întâlnească pentru o viitoare colaborare”, a subliniat Vladan Tadic.

