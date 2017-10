Parcarea supraterana de pe Oituz a murit la stadiul de idee. ISJ nu vrea sa dea un spatiu la schimb pentru popota

Se discută de mult timp despre o parcare supraterană pe schelet metalic în centrul Timișoarei. Primarul Nicolae Robu a lansat ideea că aceasta va fi amenajată în locul fostei popote militare de la intersecția Oituz cu Popa Șapcă, pe un teren care aparține Universității de Vest. Ar fi găsit să dea la schimb terenul fostului Liceu CFR, campusul Dimitrie Leonida, însă conducerea Inspectoratului Școlar Județean refuză, susținând că are nevoie de spațiul de învățământ. Pentru ca schimbul să se poată face, ar fi fost nevoie de aprobarea Ministerului Educației, pentru schimbarea destinației Colegiului Leonida, iar IȘJ se împotrivește. Anunțul a fost făcut vineri de primarul Nicolae Robu.

„Solicitarea noastră de a se aproba schimbarea de destinație la Colegiul Leonida, Liceul CFR, a fost transmisă conducerii IȘJ Timiș, pentru a fi reanalizată și a primi un punct de vedere. ISJ a răspuns și ministerul a decis să se respingă solicitarea noastră, din următoarele motive: pe raza municipiului Timișoara, spațiile destinate activităților instructiv-educative sunt insuficiente, existând un număr mare de unități de învățământ care funcționează în două schimburi”, a anunțat Robu.

Edilul susține că s-a dat exemplul Școlii Generale 30, pentru care municipalitatea are deja două proiecte de mărire.

„Păi ce facem? Ducem copiii din Soarelui la Leonida? Oamenii ăștia sunt întregi la cap? Ei chiar nu înțeleg că noi avem spații libere la periferie, unde nu există interes pentru părinți să-și dea copiii. Degeaba le avem libere acolo, că pentru învățământ ele nu vor fi folosite. Se preferă să se meargă în două schimburi, la școlile bine cotate din zone centrale, decât la periferie. Este o realitate. Noi știm că nevoie de mai mult spațiu și avem o investiție la Generală 30. facem acolo un campus, două corpuri mari de clădire, să sporim spațiile de învățământ. Asta este soluția, să construim sau să cumpărăm. Așa vrem noi să rezolvăm problema, sporind spațiile în vecinătatea școlilor cu căutare. Palatul Copiilor nu are un spațiu propriu. E treaba primăriei? Palatul Copiilor este al Ministerului Educației. Ce-și închipuie, că după o astfel de atitudine negativă la adresa noastră, își mai închipuie Ministerul Educației că noi vom fi cooperanți? Eu am vrut să rezolv și problema ministerului, a Palatului Copiilor, dar acești oameni nu merită să le rezolvi problemele. Ei de fapt te boicotează, tot ca atitudine politică, este evident. Să-și caute spațiu pentru inspectoratul școlar. O să revenim asupra deciziei de a le da spațiu pe Calea Aradului. Dacă e vorba despre spații de învățământ, atunci nu ocupă acel spațiu cu birourile ISJ. Vă dați seama cum se contrazic? N-o să facem asta, dar așa ar merita. N-o s-o facem, pentru că eu sunt un om responsabil. Nu putem să scoatem din circuitul școlar spațiile e la fostul liceu agricol și să vi le dăm să mutați acolo ISJ. Drept urmare, plătiți chirie, sau cumpărați-vă, sau construiți un sediu pentru inspectorat. Asta ar însemna reacție cu aceeași monedă, dar eu nu sunt om să fac așa ceva”, a explicat edilul-șef.

Primarul Timișoarei susține că municipalitatea nu mai poate, în aceste condiții, să facă o parcare supraterană cu peste 1.000 de locuri în centrul Timișoarei.

„Este vorba despre schimbul cu UVT. Acum ne-au făcut comunicarea oficială. Eu am vorbit cu ministrul și i-am cerut să reanalizeze, că nu e firesc ce se întâmplă. Și iată rezultatul analizei. Stimați timișoreni, din nou suntem împiedicați să construim acea parcare supraterană cu 1.200 de locuri, lângă Punctele Cardinale. E normal să se întâmple astfel de lucruri? Până când trebuie timișorenii să suporte așa ceva?”, a conchis Robu.

