Optimism ministerial: La Centura Sud Timisoara totul merge bine, constructorul se anunta in octombrie

Nu este nicio problemă în derularea licitației pentru stabilirea firmei care va lucra la ridicarea acestei porțiuni de centură, a garantat ministrul Răzvan Cuc. Dar, important, el nu exclude ca problemele să apară ulterior, aceasta din cauza eventualelor contestații. Iar Cuc cere ajutorul presei ca acele firme care se ocupă cu contestații să fie făcute publice și arătate cu degetul! Acele firme sunt pregătite deja înainte de anunțarea câștigătorului pentru a face contestații, susține Cuc.

„Centura a fost primul proiect lansat la sfârșitul lunii martie, m-am angajat atunci când am fost la Timișoara. Avem 12 ofertanți pentru acest obiectiv, sunt în analiză și la finele lunii octombrie vom avea declarat câștigătorul. Sper să nu existe contestații, altminteri, este și treaba presei să ajute autoritățile și să-i promovăm pe cei care fac contestații. Documentațiile sunt întocmite cum trebuie, dacă cineva vrea să facă contestație, poate s-o facă, dar s-o facă întemeiat . De foarte multe ori, sunt contestații care se elaborează înainte de finalizarea procedurii de deschidere a ofertelor, tocmai pentru că nu au timpul necesar să se pregătească pentru a participa la licitație. Or, asta nu mi se pare normal. Dacă ești o firmă serioasă, te pregătești. Dacă am stabilit un termen, tu trebuie să vii să depui, nu să invoci tot felul de motive aberante, care se dovedesc că nu sunt sustenabile, pentru a prelungi perioada de depunere a ofertelor. Este o procedură foarte clară de desemnare a câștigătorului. Sunt mai multe etape. Ultima este evaluarea financiară. Dacă toate firmele au îndeplinit condițiile și nu au contestat, pentru că ele au timp să conteste și între aceste perioade, să contești în momentul în care s-a atribuit, nu mi se pare decât rea intenție. La finele lunii octombrie dăm câștigătorul, ce va fi după vom vedea”, a declarat Răzvan Cuc.