Opt dintre programele masterale ale Universitatii de Vest, clasate intr-un top mondial de specialitate

Un total de opt programe de studii de master de la UVT au fost incluse într-un clasament mondial. Conform clasificării „Eduniversal Ranking for Best Masters and MBA’s in the world”, ediția 2017, Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă în acest top mondial cu opt programe de studii de master care se regăsesc între cele mai bune 4.000 de programe din lume.

De remarcat este faptul că dintre cele opt programe de studii de master prezente în top, cinci dintre acestea ocupă poziții foarte bune în topurile pe domenii de studii la nivel regional (Europa de Est), astfel: International Corporate Finance – poziţia 16 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est, în domeniul Corporate Finance; Management și integrare europeană – poziția 15 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est, în domeniul General Management; Managementul resurselor umane – poziția 10 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est, în domeniul Human Resources Management; Sisteme informaționale pentru afaceri – poziția 10 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est, în domeniul Information Systems Management; Publicitate și Promovarea Vânzărilor – poziţia 18 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est, în domeniul Marketing.

De asemenea, la nivel mondial programul de studii masterale Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității ocupă poziția 20 în top 100 pe domeniul Hospitality Management.

Clasamentul are la bază răspunsurile la sondajele primite de la trei grupuri importante: decani și directori ai programelor de studii, companii de recrutare și absolvenți. Au fost analizate răspunsurile a 5.000 de companii de recrutare, 800.000 de absolvenți și peste 10.000 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior.

„Trebuie remarcată poziționarea foarte bună la nivelul Europei de Est. Avem programe de top 10, top 20. Acest ranking nu este un scop în sine pentru noi, ci reprezintă un rezultat al muncii tuturor celor implicați în procesul educațional. În plus, ne ajută să știm la ce capitole mai avem de lucru, ce facem bine și unde este loc de îmbunătățire. Suntem într-un proces continuu de optimizare a activității noastre, astfel că aceste analize internaționale ne sunt extrem de utile”, a declarat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea.

La realizarea topului au fost avute în vedere reputația programelor de studii de master în rândul companiilor de recrutare, cuantumul salariului primit la primul loc de muncă imediat după absolvire și nivelul de satisfacție al absolvenților față de programele de studii de master finalizate.