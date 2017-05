O comuna din Timis care sta pe o comoara de apa termala ar putea renunta la lemne pentru incalzirea caselor

Primarul Gheorghe Nastor este invidios pe ungurii care au reușit să exploateze la maximum izvoarele de apă termală și spune că este foarte greu ca în România să poată fi folosită comoara pe care stau mai multe localități din Timiș, printre care și Gottlob și Lovrin.

„Lucrăm de trei sau patru ani, zona are o rezervă imensă de ape geotermale neexploatată. Dacă vă uitaţi în Ungaria, ungurii şi-au făcut pe toată frontiera noastră nişte centre superbe de încălzire cu apă termală. În baza acestor lucruri am încercat şi noi printr-un program transfrontalier. Ungurii şi-au rezolvat problema, nu mai vor acum energie regenerabilă, ceea ce este şi normal din punctul meu de vedere”, povestește primarul din Gottlob.

Dacă municipalitatea reușește să facă investiția, locuitorii din Gottlob ar putea beneficia de încălzire cu apă termală, costurile pentru căldură urmând să scadă chiar și cu 70%. Pe lângă sistemul de încălzire, administrația din Gottlob vrea să amenajeze și un centru de agrement, așa cum au făcut și ungurii.

Edilul susține că a fost întocmit deja un studiu de prefezabilitate și că acum se lucrează la un studiu de fezabilitate. Se speră la o colaborare cu Serbia, pentru că România nu poate accesa fonduri pentru proiecte de energie regenerabilă.

„Am ajuns și la Bruxelles în periplul de a rezolva problema asta. Ni s-a spus de acolo că România nu a semnat Planul Juncker de energie regenerabilă. Mă duc după 15 mai la președintele Comisiei de energie regenerabilă. Anul trecut, când am fost la Bruxelles pe tema aceasta, exista un buget de 50 de milioane de euro, am înțeles că în 2017 este un buget de 200 de milioane de euro. Sigur, studiul trebuie să fie agreat de Banca Europeană. Am avut un studiu de prefezabilitate, acum lucrăm la cel de fezabilitate, în principal pentru încălzirea comunei și returul la un centru de agrement. Am vorbit prea mult pe tema asta și îmi pare rău că am vorbit, pentru că am stârnit invidie, mie mi se pare că autoritățile statului trebuie să se implice și să sprijine investiția”, a declarat primarul Gheorghe Nastor.

Potrivit primarului, investiția se ridică undeva la 20-30 de milioane de euro, însă proiectul ar putea cuprinde și comuna Lovrin, dar și alte două localități din Serbia.

Pentru că Gottlob nu este stațiune turistică, municipalitatea timișeană nu poate depune proiectul prin ADR Vest, așa că edilul Nastor vrea să meargă direct la Bruxelles. Uniunea Europeană nu alocă bani pentru astfel de proiecte decât în cazul stațiunilor turistice.