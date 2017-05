Noul salariu brut al primarului a crescut la 13.000 de lei pe luna. Robu e tot nemultumit de suma

„Brutul este 13.000 de lei. Haideți să judecăm prin comparație. Orice creștere e binevenită, dar e aberant cum sunt rânduite lucrurile. Nu se poate ca un primar de municipiu reședință de județ, care gestionează sute de milioane de euro, care are o răspundere uriașă, care are sute de mii de cetățeni cărora trebuie să le rezolve problemele, să le dea satisfacție prin ceea ce face să fie remunerat sub unii care nu știu ce răspunderi au. Am văzut că viceprimarul de comună cu mai puțin de 3.000 de locuitori, adică viceprimarul, ia 5.800 de lei și primarul de municipiu reședință de județ ia 13.000. Vorbim despre brut, deci dublu”, a declarat Robu.

În opinia lui, un salariu decent pentru primarul unui oraș mare din România ar trebui să fie la nivelul a 4.000-5.000 de euro pe lună, adică între 15.000 și 20.000 de lei.

„Nu sunt lucrurile rânduite. Eu am spus: un primar de un oraș ca Timișoara, Cluj, Iași, orașele cele mai mari ale țării, cele mai complexe, capitala țării, trebuie socotită și ea separat, evident, ar trebui să aibă un salariu de 4.000-5.000 de euro, ceea ce înseamnă, în lei, între 15.000 și 20.000 de lei, atât ar trebui să aibă, la nivelul răspunderii și muncii, al dedicării. Dar eu nu am cerut salariu mare pur și simplu, eu am cerut să se introducă indicatori de performanță. Că nu e totuna să fii primar care gestionează zeci de proiecte pe fonduri europene și zeci de proiecte, peste 100 de proiecte, pe venituri proprii, și care își consumă sănătatea și își dedică viața să lase ceva în urma lui în oraș, sau să fii primar care distribuie ajutoare sociale și mai mult de atâta nu prea mai face. E o mare diferență. Și atunci eu am cerut să fie un salariu fix, care ar putea fi acesta, de exemplu, de 13.500, la care să se adauge bonusuri în funcție de performanță, iar performanța se măsoară în funcție de ceea ce lași în urma ta pentru comunitate, că aia e greu, să faci ceva, să faci lucrurile plecând de la nimic și să le duci până la finalitate”, a concluzionat primarul.

