Noaptea Alba a Galeriilor la Timisoara

În Timișoara, ediția a unsprezecea a Nopții Albe a Galeriilor reunește un total de 19 galerii, spații alternative, hub-uri și ateliere de creație cu un program de vernisaje, expoziții și vizionări ce vor anima noaptea de vineri, 6 octombrie. Un eveniment deosebit este artist walk-ul desfășurat la Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi – RATT, unde artista Pușa Petrov îi așteaptă pe timișorenii dornici să pătrundă lumea artei contemporane și să vadă creațiile prin ochii artistului.

„Noaptea Albă a Galeriilor / NAG continuă și în acest an dificil pentru cultura din România prin organizarea unui eveniment care oferă publicului un bun prilej de întâlnire și dialog cu arta contemporană. NAG crează un alt fel de hartă a orașelor în care case particulare, spații industriale sau instituții culturale devin pentru o noapte cele mai importante repere din spațiul urban. Mulțumim tuturor partenerilor noștri pentru sprijinul acordat și nu în ultimul rând oamenilor extraordinari care fac posibil acest eveniment!”, precizează Suzana Dan, fondator Asociația Ephemair – organizator NAG național

Timișoarei i se alătură alte unsprezece orașe – Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Reșița, Sibiu, Târgu Mureș, București și, nu în ultimul rând, Petrila. Peste 150 de galerii, spații alternative, huburi creative și ateliere de artiști se deschid în toată țara și creează un traseu nocturn pentru a oferi publicului un program variat și dinamic.

Locațiile deschise în Noaptea Albă a Galeriilor sunt:

Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” (până la ora 1:00 AM)

Halele TIMCO (până la ora 1:00 AM)

Casa ISHO (până la ora 1:00 AM)

Cantina Colegiului Tehnic Ion Mincu (până la ora 1:00 AM)

Bastion Maria Thereria / Galeria Calpe (până la ora 1:00 AM)

Casa Artelor / Galeria Pygmalion (până la ora 1:00 AM)

Balamuc (până la ora 10:00 PM)

Benzinăria MOL – Clea Circumvalațiunii/Pasajul Jiul (până la ora 1:00 AM)

Harta galeriilor si programul acestora este disponibil pentru public atât în format tipărit, cât și în aplicația de telefon android și iOS.

Pentru mai multe informații legate de acest program și pentru înscrieri:

info@adevaratiiveloprieteni.ro