Monkey3, Mars Red Sky si BelzebonG, printre trupele care vin la a doua editie Haywire Festival

Haywire Festival 2017 va avea loc în 25 – 26 august și va aduce publicului 13 trupe din toată Europa. Evenimentul va avea loc într-o nouă locație, la fosta fermă a Facultății de Agronomie, situată la kilometrul 6 pe drumul european Timișoara – Arad. Cei care vor veni cu cortul vor beneficia de o zonă de campare.

„Haywire este unul dintre puținele festivaluri din țară care deschide scena pentru cele mai noi curente muzicale din sfera rock-ului contemporan. Astfel, fanii de stoner, psychedelic rock, post metal sau sludge vor avea parte de două zile pline de acorduri tari și vibrații pozitive”, au anunțat organizatorii.

Până acum au fost confirmate 13 trupe: Monkey3 – Psychedelic Stoner-Rock [Elveția]; Mars Red Sky – Psychedelic Stoner Rock [Franța]; BelzebonG – Stoner Doom [Polonia]; COOGANS BLUFF – Psychedelic Rock [Germania]; The :Egocentrics – Psychedelic Rock [România]; Telepathy – Post-Metal/Sludge [Marea Britanie]; Triptonus – Progressive/Experimental/Rock/Metal [Austria]; Wolfram – Progressive/Experimental [Serbia]; Valerinne – Post-Rock [România]; The Thirteenth Sun – Progressive Rock/Metal [România]; The Cyclist Conspiracy – Psychedelic Rock/Etno [Serbia]; Cardinal – Stoner Rock [România]; Her Highness – Doom Metal [Ungaria].

Prețul unui abonament Early Bird este de 100 lei, iar cu camping inclus este 120 lei. Promoția este valabilă până în 1 iulie, apoi abonamentul va costa 130 de lei, cu camping inclus – 150 de lei.