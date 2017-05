Mitropolitul Banatului, cu lacrimi in ochi: Ma gandesc la ostasii romani care nu au o cruce la capatai. Dumnezeu a plantat un stejar

Mitropolitul Banatului ÎPS Ioan și-a adus aminte, cu lacrimi în ochi, de ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă, soldați cărora „Dumnezeu le-a plantat un stejar la căpătâi”.

„Cred că acestei zile ar trebui să îi acordăm o importanţă mai mare, dacă stăm să ne gândim ce înseamnă să fie un popor independent. De atâtea secole am fost tot sub stăpâniri, tot sub stăpâniri, iată că într-o zi de 9 mai a răsărit soarele peste spaţiul nostru românesc. Dar iată că şi cele două războaie mondiale au umbrit soarele neamului nostru românesc cu sângele atâtor ostaşi români căzuţi pe câmpurile de bătaie. Iertaţi-mă că am deja lacrimi în ochi fiindcă îmi amintesc de unchii mei care au murit pe front în timpul primului război mondial. Eu în această zi mă gândesc la ei şi mă gândesc că fiecare familie de români care a avut un ostaş jertfit pe altarul patriei poate aprinde astăzi o lumânare într-o biserică. Mă gândesc la sutele de mii de ostaşi români care nu au o cruce la căpătâi şi doar Dumnezeu le-a plantat un stejar la căpătâi. De aceea, când trecem pe lângă un stejar bătrân să ne gândim că poate acolo zac osemintele unui ostaş român căzut pentru raza de soare pe care o vedem astăzi pe cer”, a spus Mitropolitul Banatului.