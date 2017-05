Ministrul Sanatatii la Timisoara: Anul acesta ar putea incepe lucrarile la noua Unitate de Urgente de la Spitalul Judetean

La Casa Austria au fost realizate deja primele trei saloane dedicate Centrului de Mari Arși (din fonduri alocate de Consiliul Județean Timiș), dar acestea așteaptă încă echipamentele din direcția Ministerului Sănătății. Urmează să se mai construiască două saloane în acest centru, cu bani din bugetul Consiliului Județean Timiș, urmând ca echiparea cu echipamente medicale să se facă cu bani de la Ministerul Sănătății, prin Banca Mondială.

În plus, în curtea Spitalului Județean Timișoara se va construi și o nouă Unitate de Primiri Urgențe (UPU), care va interconecta, printr-un sistem gen „labă de gâscă” toate secțiile, pentru o direcționare mai rapidă și eficientă a pacienților.

„Consiliul Județean Timiș a făcut investiții foarte mari. Am văzut nevoia de echipamente și am vizitat în final Centrul de Mari Arși, găzduit de Casa Austria, unde mi-am făcut și eu rezidențiatul și pe care o cunosc foarte bine. Ministerul Sănătății va pune la dispoziție echipamentele, printr-un program al Băncii Mondiale. Tot printr-un program al Băncii Mondiale se va realiza și UPU, am înțeles că echipa Băncii Mondiale a fost aici. Consiliul Județean pregătește acum hotărârea pentru a pune la dispoziția Ministerului Sănătății terenul pentru UPU. La Centrul de Mari Arși, Ministerul Sănătății demarează procedura de achiziție de echipamente, care vor fi găzduite în sălile pregătite prin finanțarea consiliului județean. În paralel, am pornit procedura de achiziție pentru a face studiu de fezabilitate și proiectarea pentru centrul de arși și UPU, care va asigura legătura între toate compartimentele. Președintele consiliului județean mi-a spus că toate aceste proiecte ale Băncii Mondiale vor fi cuplate perfect cu proiectul pe care îl pregătește cu spitalul județean și Ministerul Sănătății pentru a-l depune pe fonduri România-Ungaria. Este vorba despre noua maternitate”, a spus ministrul Sănătății Florian Bodog, la Timișoara.

Ministrul Sănătății a spus că nu va avansa niciun termen pentru începerea construcției la noua Unitate de Primiri Urgențe, dar se va deschide procedura de achiziție pentru studiu de fezabilitate și proiectare.

„Nu vreau să avansez niciun termen pentru începerea construcției noului corp de clădire, dar procedura de achiziție pentru studiu de fezabilitate și proiectare se deschide pe 31 mai. Se declară câștigătorul, pe Banca Mondială procedurile sunt mult mai rapide decât pe legislația națională, de aceea am și ales cu președintele CJ Timiș, Călin Dobra, să mergem pe această procedură. Imediat după, consultanții vor veni și se vor apuca de treabă. Cei de la Banca Mondială au fost la fața locului, pentru că eu am făcut o propunere oarecum neobișnuită, având în vedere că doar urmează să fie construit Centrul de Mari Arși, să luăm echipamentele. Dânșii au venit să se asigure că spațiul pe care l-a amenajat consiliul județean este pregătit pentru a primi aceste echipamente. Nu vrem să cumpărăm niciun echipament care să stea în pivniță pe undeva sau să stea la pachet. Echipa care vine să facă studiul de fezabilitate probabil că vine luna viitoare, anul acesta s-ar putea începe lucrările (la UPU – nr.)”, a spus ministrul, la Timișoara.

Ministrul a declarat că s-au asumat termene foarte clare față de Banca Mondială, iar cei de la Banca Mondială au vrut să taie din linia de finanțare 100 de milioane de euro din cauză că, din 2014 și până acum, s-au tras 4,8 milioane de euro, inclusiv cu achizițiile făcute în acest an. Conform ministrului, cei de la Banca Mondială au spus: “Nu puteți să trageți tot împrumutul și atunci e păcat să nu beneficieze cineva de el”.

„Am negociat foarte dur și mi-am asumat niște termene pe care trebuie să le respect. Dacă nu le respect, o singură linie dacă nu se finalizează la timp, de exemplu cea pentru mari arși, toată linia se suspendă. Avem nevoie de centre de arși, avem nevoie de UPU, care să ofere condiții decente. Contractarea pentru execuție trebuie să fie până la finele acestui an. Din momentul în care se face contractarea, în funcție de complexitatea lucrării, aici probabil va merge în paralel, UPU și unitatea de mari arși cu maternitatea… un an, doi ani vor fi gata”, a mai spus Florian Bodog.