Lotul celor de la ACS Poli Timisoara e neschimbat. Singura speranta, trei portughezi

ACS Poli Timişoara s-a despărţit de curând de cinci fotbalişti. Nicio problemă, spune Rică Neaga, managerul sportiv, deciziile au fost luate cu acordul staff-ului tehnic. Cu o singură excepţie şi aceasta se numeste Fernando Llorente, una care nu era de dorit, dar realitatea din contractul pe care acesta îl avea semnat cu clubul i-a permis să plece.

„A plecat după a doua zi de cantonament. Ne-am înţeles cu Llorente, el a renunţat la 50% din contract, am luat decizia de a rezilia. Din păcate, el avea o clauză în contract, conform căreia el poate pleca în străinătate dacă are o ofertă scrisă în ianuarie. El a anunţat că a primit acea ofertă, din Spania, că doreşte să se întoarcă acasă. Sunt mai mulţi jucători care mai au asemenea clauze, nu noi am semnat contractele, sunt trei – patru contrcate făcute în vară”, a declarat Sorin Drăgoi, conducătorul clubului timişorean.

Conform celor declarate de Drăgoi, cei cinci jucători şi-au reziliat contractele de comun acord, cu antrenorii şi cu Neaga, la propunerea antrenorului principal, Ionuţ Popa, toate în termeni amiabili. Drăgoi a mai subliniat că „nu e nicio problemă că nu am transferat pe nimeni, perioada de transferuri se termină pe 20 februarie”.

Rică Neaga, managerul sportiv, spune că nu vor fi aduşi jucători degeaba, că se preferă promovarea tinerilor decât selecţia fotbaliştilor propuşi, pe bază de imagini vzionate pe DVD. Sunt discuţii cu trei jucători portughezi, a mai spus acesta, dar ei rămân deocamdată „anonimi”.

„Avem jucători tineri pe care îi promovăm, nu vrem să aducem jucători degeaba. Noi am considerat că doar Llorente era exponenţial, dar nu a ţinut de noi plecarea lui. Nu vă pot spune numele jucătorilor portughezi, în fotbal lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Dacă îi aducem bine, dacă nu luăm de la noi de la club, omogenitatea e mai importantă în acest moment”, a declarat Neaga.

În total sunt trei sportivi portughezi aflaţi în atenţia clubului, ei urmează să sosească joi la Timişoara pentru a fi testaţi în vederea unui eventual transfer. Ei vor fi folosiţi în meciurile amicale şi în funcţie de decizia antrenorului vor ajunge sau nu la Timişoara. În ceea ce îl priveşte pe Mediop, din păcate jucătorul celor de la Ripensia ia din nou „plasă” de la clubul timişorean, fiind pentru a zecea oară când este testat de club, dar fără a primi şi un contract. În contextul în care Llorente a plecat de la club, se pare că Popa a decis că nu mai este nevoie de atacantul de culoare. El trebuia să plece în cantonament, dar Drăgoi a cerut o hârtie scrisă de la Ripensia: „M-am întâlnit cu Ienovan, am ajuns la un acord pentru Mediop, dar Popa a decis că nu mai e nevoie de el”.

Formaţia alb-violetă a purtat discuţii în iarnă cu trei fotbalişti cu nume, este vorba de Sânmărtean, Mureşan, respectiv Voiculeţ, dar nu au putut fi acoperite solicitările lor financiare, renunţându-se la aceşti jucători.