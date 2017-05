Lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva ar putea ramane inchis chiar daca va fi finalizat

Deși construcția lotului 3 din această autostradă este destul de avansată, așteptându-se finalizarea lucrării în acest an, cei 21 de kilometri de drum rapid ar putea rămâne închiși pentru că nu va exista o posibilitate de urcare – coborâre. Situația nu ar fi o noutate, la fel s-a întâmplat și pe lotul 1 al aceleiași autostrăzi care, deși finalizat, a avut o porțiune de mai mulți kilometri închisă circulației mai mult timp din cauză că nu exista acces la capătul acestuia.

„Fără acest nod, nu vom putea folosi în acest an lotul 3 Lugoj-Deva, aproximativ 21 de km între Holdea și Ilia, chiar dacă restul lotului este în mare parte finalizat. Iar acest nod nu va fi gata în acest an dacă autoritățile nu deblochează situația în cel mai scurt timp! Mai precis, este nevoie de adoptarea unei HG (Hotărâre de Guvern) pentru exproprieri suplimentare în nodul Holdea, act guvernamental care este pe circuitul de avizare de mai bine de 4 luni de zile. În plus, este necesară eliberarea autorizației de construire pentru zonele expropriate deja suplimentar. Din informațiile pe care le avem de la ingineri specialiști în astfel de lucrări, este nevoie de minim 6 luni pentru ca nodul Holdea să fie finalizat și lotul 3 al A1 Lugoj-Deva (Holdea-Ilia) să fie deschis traficului în decembrie 2017, cel mai târziu. Așadar, în opinia noastră, este nevoie urgentă de deblocarea acestei situații și emiterea autorizației de construire dacă dorim să circulăm pe acest lot (21 km) la finalul acestui an!”, conform celor de la Pro Infrastructura.

La Holdea ar urma să fie construit un nod de acces rutier pentru a asigura conexiunea A1 și DN68A, la capătul dinspre vest al lotului 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva. Lungimea totală a lotului 3 este de 22,139 km. Contractul de execuție a fost semnat în mai 2013, iar valoarea licitată a lucrărilor a fost de 579 milioane de lei. Finalizarea acestui lot ar fi trebuit să aibă loc în mai 2016.