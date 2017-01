Lista nominalizarilor pentru Oscar 2017. La La Land, favoritul anului

Cea de-a 89-a ediție a Academy Awards, eveniment cunoscut și sub numele de premiile Oscar, va avea loc pe 26 februarie, în Hollywood, Los Angeles. Anul acesta prezentatorul evenimentului va fi Jimmy Kimmel.

Se pare că în 2017 „La La Land” este filmul favorit, fiind nominalizat la nu mai puțin de 14 categorii. Acest record nu a mai fost stabilit decât de două ori în trecut, de peliculele „Titanic” și „All About Eve”.

Premiile Oscar au 24 de categorii. Iată nominalizările:

Best Picture – Cel mai bun film:

„Arrival”

„Fences”

„Hacksaw Ridge”

„Hell or High Water”

„Hidden Figures”

„La La Land”

„Lion”

„Manchester By the Sea”

„Moonlight”

Best Director – Cel mai bun regizor

„Arrival” – Denis Villeneuve

„Hacksaw Ridge” – Mel Gibson

„La La Land” – Damien Chazelle

„Manchester by the Sea” – Kenneth Lonergan

„Moonlight” – Barry Jenkins

Best Actor – Cel mai bun actor

Casey Affleck – „Manchester by the Sea”

Andrew Garfield – „Hacksaw Ridge”

Ryan Gosling – „La La Land”

Viggo Mortensen – „Captain Fantastic”

Denzel Washington – „Fences”

Best Actress – Cea mai bună actriță

Isabelle Huppert – „Elle”

Ruth Negga – „Loving”

Emma Stone – „La La Land”

Natalie Portman – „Jackie”

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins”

Best Supporting- Actor – Cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali – „Moonlight”

Jeff Bridges – „Hell or High Water”

Lucas Hedges – „Manchester by the Sea”

Dev Patel – „Lion”

Michael Shannon – „Nocturnal Animals”

Best Supporting- Actress – Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Viola Davis – „Fences”

Naomie Harris – „Moonlight”

Nicole Kidman – „Lion”

Octavia Spencer – „Hidden Figures”

Michelle Williams – „Manchester by the Sea”

Best Documentary Feature – Cel mai bun documentar

„Fire at Sea”

„I Am Not Your Negro”

„Life, Animated”

„O.J.: Made in America”

„The 13th”

Best Foreign Language Film – Cel mai bun film străin

„Land of Mine”- Danemarca

„A Man Called Ove” – Suedia

„The Salesman” – Iran

„Tanna” – Australia

„Toni Erdmann”- Germany

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată aici.