Langa Timisoara se vor cultiva rosii pe straturi din nuci de cocos, in cea mai noua sera din Romania

Cu o investiție totală de 2,5 milioane de lei, din care 500.000 de euro fonduri europene, la 20 de kilometri de Timișoara a fost deschisă cea mai mare seră construită în ultimii ani în țară. Aceasta va avea 16.000 de metri pătrați, folosește tehnologie olandeză, întregul proces fiind controlat prin intermediul calculatorului. Principalul produs care va fi cultivat sunt roșiile din soiul cocktail, iar acestea vor fi plantate pe un strat special, realizat din coji de nucă de cocos. Acesta permite o bună oxigenare și are o durată de exploatare îndelungată.

„Aici a funcționat în trecut ștrandul de la Biled, și am cumpărat terenul știind că are un puț de apă termală, noi am intenționat inițial să facem aici tot un ștrand. Dar, între timp am fost în Olanda la o expoziție, am văzut foarte multe sere și m-am gândit că ar fi profitabil să facem și noi. Iar lucrul care m-a determinat să investim în seră este faptul că am patru copii și tot timpul am o problemă atunci când le dau legume să mănânce. Iar singurele pe care le acceptau erau roșiile, dar doar cele gustoase. Am văzut o nișă, la noi nu sunt, să încercăm să le facem aici. Roșiile care vin la noi sunt culese de foarte mult timp, stau două, trei săptămâni până ajung pe raft. Noi vrem să culegem roșiile azi și tot azi să ajungă pe mesele românilor. Sperăm să ne adresăm în special pieței din Banat”, a declarat Silvia Răileanu, care a realizat investiția.

În sera amintită se vor cultiva roșii de tip cocktail, printr-un procedeu inedit, controlat integral de calculator. Roșiile sunt plantate în niște jgheaburi speciale, în care se așează substratul din coji de nucă, iar procesul tehnologic este automatizat. Cu ajutorul senzorilor se controlează temperatura, există un sistem de climatizare pentru răcire și unul de încălzire care va funcționa cu ajutorul apei geotermale, cantitatea de îngrășăminte livrate este, de asemenea, automat. Proprietarii spun că vor putea livra 1,3 tone de roșii pe zi, iar prețul dorit este de 10 – 12 lei pe kilogram.