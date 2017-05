La Timisoara se pregateste organizarea unei noi editii a Banat Agralim

Banat Agralim este organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, al Primăriei Municipiului Timișoara și al unor asociații profesionale și entități publice de profil. Evenimentul extrem de apreciat de timișoreni se bucură și în acest an de o prezență numeroasă a expozanților. Prezentarea animalelor, cea mai apreciată de public la fiecare ediție, are și în acest an alocată o suprafață generoasă, mai mare decât la precedentele ediții, am aflat de la Stelian Acatincăi, coordonator al echipei de organizare a Banat Agralim din parea universității. La fel, și expoziția de utilaje agricole are alocată o suprafață de mai multe hectare. Cei care sunt interesați de acestea vor vedea cum funcționează o serie de tractoare inteligente, dotate cu cea mai modernă tehnică în domeniu, vor putea vedea la lucru în câmp toate aceste utilaje.

Domeniul expoziției este unul extrem de larg: producția vegetală, producția animalieră, siguranța și securitatea alimentară, procesarea și valorificarea producțiilor agroalimentare, inginerie-proiectare, amenajare și întreținere parcuri și spații verzi, dezvoltarea durabilă, conservarea mediului și a biodiversității.

Expoziția este structurată pe 6 sectoare: Agricultură; Horticultură și Silvicultură; Creșterea animalelor; Industrie alimentară și ambalaje; Cinegetică; Cercetare-Inovare-Extensie universitară-Finanțare. Pe durata celor trei zile, publicul profesionist va putea participa la demonstrații „în câmp” cu mașini și utilaje agricole și work-shop-uri cu tematică specifică. Nu vor lipsi concursurile de echitație și dresaj canin, în ziua de duminică va fi chiar un eveniment de prezentare a mai multor rase canine. Uica Mihai îi va întâmpina pe vizitatori cu un șhow gastronomic, tot duminică, iar în fiecare dintre zile vor avea loc spectacole folclorice.

Banat Agralim are loc în perioada 26 – 28 mai, în campusul universitar din Timișoara, situat la ieșirea din oraș, pe Calea Aradului nr.119. Programul de vizitare este de vineri până duminică, între orele 9 – 18, iar intrarea este gratuită.