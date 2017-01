La Timisoara se pot plati impozitele pe anul 2017, incepand de luni

Gata cu vacanța, oficial, la Timișoara! 16 ianuarie este prima zi în care timișorenii își pot plăti impozitele la Direcția Fiscală de lângă Primăria Timișoara. Biroul Evidență Contribuabili și Încasări Bugetare a încasat doar amenzi în primele zile ale acestui an.

„Acum lucrăm pe închidere-deschidere. Eu zic că am realizat ce am vrut să facem pe anul trecut. Nu intenționăm să angajăm cheltuieli fără a avea asigurate resurse. Noi am început să lucrăm cu publicul din 3 ianuarie, dar nu cu privire la încasarea impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, cele cu obligații prestabilite. Am încasat amenzi, taxe de timbru, taxe judiciare de timbru, toate aceste elemente care nu au la bază un calcul al unei sume. Impozitele le încasăm din 16 ianuarie. Am închis anul fiscal 2016, acum se calculează impozitele aferente anului 2016”, ne-a declarat Adrian Bodo, directorul Direcției Fiscale.

Valoarea taxelor și impozitelor pe anul 2017 a fost stabilită încă de la sfârșitul anului trecut de către consilierii locali. Unele taxe au dispărut, iar în alte situații timișorenii plătesc impozite mai mici. Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice a scăzut la cota de 0,08%, de la 0,1%, iar în ceea ce privește clădirile nerezidențiale se plătește doar 0,2%, de la 0,6%. În continuare, cei care își achită dările către bugetul local cu anticipație, adică integral pentru tot anul, până în 31 martie, beneficiază de reducere de 10%.

Taxa pe paragină mai așteaptă

Potrivit lui Bodo, momentan nu se poate discuta despre supraimpozitare, adică majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite, pentru că nu există încă o situație a clădirilor în paragină de pe raza Timișoarei. Funcționarii municipalității trebuie să stabilească mai întâi care sunt imobilele ce se încadrează la taxa pe paragină. Ei trebuie să facă și o evaluare, după un sistem de calcul, pe bază de punctaje, stabilit de consiliul local.

Există o diferențiere foarte clară la clădiri, în funcție de o grilă de evaluare a stării imobilelor. Comisia formată la nivelul primăriei va evalua fiecare clădire în parte, făcând referire la degradări minore, medii și majore. Se va ajunge la un punctaj, calculat în funcție de degradările la cornișe, streșini, învelitoare, jgheaburi, burlane, atic și elemente de tinichigerie, precum și în funcție de degradările la fațade – tencuială, zugrăveală, tâmplărie, elemente decorative, la pereți, șarpantă și împrejmuire. Așadar, va rezulta o supraimpozitare cu 300% pentru punctajul între 30% și 59.99%, cu 400% pentru punctajul între 60% și 79,99% și cu 500% pentru cel între 80% și 100%. Potrivit primarului Timișoarei, și cei care stau la bloc vor plăti „Taxa pe paragină”, așa cum a numit edilul-șef supraimpozitarea.

În ceea ce privește terenurile agricole, proprietarii ar urma să achite mai mult abia din 2018, pentru că impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, dacă un teren agricol rămâne nelucrat timp de doi ani consecutiv. Autoritățile locale spun că va fi emisă câte o hotărâre de consiliu local separată pentru fiecare proprietar în parte.

„Se emite o hotărâre individuală, pentru fiecare proprietar, atât la clădiri, cât și la terenuri, care se aplică din anul următor constatării. În intravilan, dacă constatăm anul acesta, impozitul este majorat pentru anul viitor. La terenuri este aplicabil din 2018, după ce doi ani consecutivi este lăsat neîngrijit terenul respectiv”, explica Adrian Bodo, șeful Direcției Fiscale, atunci când au fost aprobate noile taxe și impozite locale.

