La povesti cu Dubioza Kolektiv, una dintre cele mai iubite trupe din Europa, inainte de concertul de la Revolution

Anul acesta vă întoarceți la Revolution, iar publicul abia așteaptă să vă vadă. Ce părere aveți de Timișoara și de Revolution Festival? Aveți ceva amintiri amuzante?

DK: Aceasta este a doua oară când venim la Revolution Festival și sperăm să oferim un show mai bun decât cel de data trecută. La prima ediție am consumat cantități excesive de băuturi alcoolice delicioase înainte de concert și show-ul nostru a avut de suferit din cauza asta. Nu ne aducem aminte ce am făcut pe scenă. O să încercăm să ne purtăm mai frumos anul acesta, să ne păstrăm câteva amintiri din Timișoara ca pe viitor să răspundem la întrebare.

Muzica voastră e ceva special. Cum a început povestea Dubioza Kolektiv?

DK: De ani încercăm să venim cu o poveste rock’n’roll despre cum s-a format Dubioza, dar nu am reușit. Până găsim o variantă interesantă vă spunem povestea plictisitoare a două trupe care s-au despărțit, iar din ele s-a format una nouă. 14 ani mai târziu încă ne petrecem mai tot timpul împreună, într-un microbuz, călătorind prin Europa, urcând pe scenă și înregistrând piese.

Întotdeauna puneți publicul față în față cu puternice mesaje sociale și politice. La ce ar trebui publicul să fie atent? Pentru ce ar trebui să lupte?

DK: Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am făcut această trupă – ca să avem șansa să aducem în centrul atenției povești care altfel ar rămâne ignorate sau povești care prezintă și o altă perspectivă. Noi nu credem în povești utopice, în care o trupă pornește o revoluție cu un cântec – asta pur și simplu nu se întâmplă. Nu încercăm să le spunem oamenilor ce să facă sau ce să gândească. Ei primesc asta destul de la politicieni, de la școli, de la media. Noi încercăm să-i provocăm atunci când vine vorba despre anumite subiecte, să-i facem să gândească și să decidă singuri ce lupte vor să ducă.

Your music is for free, you can download MP3 (n.r. – versuri din melodia Free.mp3 – „muzica voastră e pe gratis, puteți să dați jos un MP3”). Spuneți-ne câteva cântece pe care fanii Revolution ar trebui să le asculte ca să intre în spiritul Dubioza Kolektiv, înainte să vă vadă live.

DK: Pot să înceapă cu „Free.mp3 (The Pirate Bay Song)” și să continue cu „No Escape (From Balkan)”. Atunci o să-și dea seama că nu au cum să scape de Dubioza pentru că melodiile o să le rămână în cap. Așa că se pot duce pe site-ul nostru (www.dubioza.org) să dea jos și celelalte piese gratuit.

La ce să se aștepte publicul de la un concert Dubioza?

DK: În primul rând oamenii care cumpără bilet trebuie să facă un apel către organizatorii festivalului să scoată din backstage toate băuturile alcoolice. Abia atunci publicul o să poată să vadă Dubioza Kolektiv trează, pe scenă. O să încercăm să facem concertul unul memorabil pentru cei care vin să ne vadă și sperăm să rămânem și noi cu ceva amintiri.

Revolution Festival are loc în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, din Timișoara. Biletele se pot cumpăra online.