Kikinda a fost din nou capitala banateana a dovleacului, la o noua editie a Zilelor Ludaii

Un localnic din Kikinda, care a prezentat un dovleac în greutate de 288 de kilograme, a câştigat marele premiu al ediţiei din acest an a Zilelor Ludăii, evenimentul organizat an de an de localitatea sârbă situată la doar câteva zeci de kilometri de graniţa cu România. Zeci de standuri amenajate pe strada pietonală din centrul oraşului au oferit vizitatorilor produse culinare dintre cele mai variate realizate din această plantă.

Seminţele provenite de la acelaşi producător, câştigător la rândul său de mai multe ori al trofeului pentru cel mai mare dovleac al festivalului din Kikinda au stat la baza realizării culturii de unde a provenit şi în acest an câştigătorul concursului pentru cel mai mare dovleac din cadrul Zilelor Ludăii, evenimentul promoţional pus la punct de municipalitatea din localitatea sârbă Kikinda. De această dată dovleacul magic a avut doar 288 de kilograme, cu mult sub recordul de 507 kilograme de acum trei ani. Proprietarul este Blaze Jelic, un localnic din Kikinda. El a spus că produsul a fost cultivat din seminţele primite de la organizatorii festivalului şi că îngheţul din primăvara anului 2017 a făcut la planta să nu crească mai mare. A fost nevoie de 500 de litri de apă zilnic pe perioada verii secetoase pentru ca cultura să aibă succes, a mai declarat acesta. El s-a ales cu un premiu de 100.000 de dinari, aproximativ 900 de euro.

Timp de patru zile de joi şi până duminică, la doar o oră de mers cu maşina de la Timişoara, la Kikinda, a avut loc o nouă ediţie a Festivalului Ludăii. Ca de fiecare dată numeroşi români, dar şi unguri, au vizitat acţiunea promoţională, apropierea de cele două graniţe făcând vizitarea pentru cetăţenii din cele două ţări una facilă. Zeci de standuri cu produse culinare tradiţionale, realizate din dovleac, au fost oferite la preţuri foarte bune vizitatorilor. Ştrudele, supe cremă, dovleac prăjit sau fiert cu mirodenii, au fost doar câteva dintre produse oferite. Nu au lipsit ofertele pentru răchie tradiţională din gutuie, pere, prune sau cireşe, dar şi diferite piese de artizanat sau magneţi, desigur având ca temă tot dovleacul. Acţiunea a fost şi în acest an un magnet pentru public, mai ales sâmbătă şi duminică numărul vizitatorilor la standurile festivalului, dar şi la terasele din zonă a fost unul ridicat. Evenimentul din Kikinda este unul tradiţional, are loc de zeci de ani, şi ajută la promovarea tradiţiilor din zonă. Festivalul mai include un bal mascat la care copiii participă îmbrăcaţi în costume realizate din diferite plante, fibre naturale şi frunze, dar şi un concurs dotat cu premiul „Ceaunul de aur”, pentru cea mai bună ciorbă de peşte. Foto: kikinda.org.rs