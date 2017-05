Ionut Popa recunoaste: evitarea retrogradarii e pe primul loc, cele doua cupe sunt doar un plus

După înfrângerea de la Voluntari, ACS Poli are miercuri un meci care devine (aproape) sigur decisiv pentru situația din clasament și evitarea sau nu a retrogradării sau a barajului. Ionuț Popa nu mai este optimistul plin de umor de altă dată, el vorbește de noi probleme de lot și un meci extrem de greu.

„Nu putem vorbi de lucruri plăcute, nici cu echipa, nici cu jocul, nici cu lotul. Înfrângerea de la Voluntari creat o stare de îngrijorare, consider înfrângerea nemeritată. Am pierdut, am ratat mult. Acum vine alt joc, aproape decisiv. Echipa care câștigă aproape sigur se va salva. Nu există etapă să nu lipsească trei patru titulari. Croitoru, Doman, Scutaru, sunt accidentați. Cânu încă lipsește, Străuț e accidentat, Poparadu e în lot, dar nu știu dacă va juca, de atât timp nu a mai evoluat. Fucek e o soluție pentru fazele fixe de pe partea dreaptă. Nu pot vorbi despre niște executanți excelenți la Timișoara, așa cum sunt la celelalte echipe”, a declarat Popa.

Despre adversari Popa spune că aceștia ar fi într-o măsură avantajați de programări.

„Este al patrulea meci consecutiv acasă, nu am mai văzut așa ceva. Noi am făcut circ legat de programări și ne-au băgat pumnul în gură. Propun conducerii să trimită la final ligii echipa a doua, acum după meciul Craiovei (n.r. cu FC Viitorul), să odihnim echipa. Deși nu cred că va fi așa, eu nu sunt omul care să îmi bat joc de o competiție. Dacă m-am angajat merg mai departe până la final. Recunosc, în vestiare nu discutăm prea mult despre cupe, mai mult vorbim despre evitarea retrogradării. Cupele astea două sunt ceva așa… un plus”, a declarat Popa.

Unul dintre jucătorii care au dus greul în meciurile precedente, Cristi Bărbuț, a fost accidentat, dar a revenit la Voluntari. El este conștient că și meciul cu Chiajna va fi extrem de dificil.

„Sunt bine din punct de vedere medical, am avut puțin de suferit, am stat 10 zile. Sper să fiu mai bine la Chiajna. Sper să obținem cele trei puncte la Chiajna, este un meci foarte important. Dacă îi vom bate vom avea prima șansă la evitarea retrogradării și a barajului. Avem și accidentați și suspendați, dar trebuie să ducem totul până la capăt. Să jucăm inclusiv cupele, chiar dacă șansele sunt mai mici, dar mai ales trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Contează că nu e Alexa pe bancă la Chiajna (n.r. e suspendat), mai bine îi încuraja de pe bancă”, spune atacantul timișorean.

Lui îi expiră contractul, se gândește să plece la o altă echipă, dar nu înainte de a salva formația alb-violetă de la retrogradare.

„Normal că îmi doresc un contract bun, dar am ambiția să plec de aici să știu echipa salvată. Eu personal nu ma gândesc la bani”, a încheiat Bărbuț.

Meciul cu Chiajna are loc în deplasare, de la ora 17.30, fiind televizat.