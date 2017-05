Ionut Popa a ajuns la limita: Trebuia sa ne spuna in vara, nu va mai chinuiti, mai prostilor

Duminică seara, ACS Poli Timișoara întâlnește cea mai bună echipă din play-out, Iașiul, iar situația nu e deloc bună la alb-violeți. Ionuț Popa se plânge că sunt probleme de lot, cu accidentările, dar mai ales cu programările meciurilor. Despre meciul cu Iași insistă din nou că e decisiv.

„Jocul cu Poli Iași ne pune în o situație decisivă pentru că nu doar acesta, dar și celelalte pierdute sunt pas spre liga a doua. Am ajuns aici și din cauza noastră. Am obținut în trei jocuri un singur punct, acestea au scos în evidență că unii jucători la meciurile decisive nu au acea tărie mentală necesară. Au fost greșeli cu caracter individual, primele două goluri la Chiajna din greșeli copilărești, când aveam partida în mână. Se vede oboseala jucătorilor, dar sunt și programări neînțelese, finala a fost deplasată în favoarea Stelei. Când vine vorba de Poli, lucrurile sunt de altă natură. Ieri am făcut memoriu să ne amâne meciul cu Pandurii, au zis că nu e posibil. Încercăm să depășim situația. N-are niciun sens să mai povestesc, mă deranjează că cineva apropiat mie îmi spunea că programările se fac în defavoarea noastră, în interesul altui club, dar la limita legală. Nu am crezut, dar nu se poate să nu ții cont de interesul acestui club. Trebuia să ne spună în vară, nu vă mai chinuiți, măi proștilor. Dacă ne-am angrenat în aceste dueluri, în cupe, campionat, trebuie să ne adunăm cumva. E adevărat că și echipa are o vină, o să am o discuție cu anumiți jucători, nu vă pot spune ce se întâmplă în vestiar. Fac un apel, în condițiile date, suntem efectiv sugrumați, avem nevoie de un jucător în plus, adică publicul, să vină să ne susțină, suntem singuri împotriva tuturor”, a declarat Popa înaintea meciului cu Iași.

Marius Croitoru, căpitanul timișorenilor, admite la rândul său că ceva nu e în ordine acolo sus, la nivel de FRF și Ligă.

„Sunt de acord, ne este foarte greu, avem meci programat la două – trei zile, patru meciuri în zece zile. Este foarte greu să joci așa. Nu poți spune că nu joci în cupă, nu poți tu ca sportiv după un an de zile să spui că nu pot să joc finala, ca să pot juca campionatul. Îmi este foarte greu și mie, sunt unii care nu au mai jucat finală. Mulți spun că Poli plânge, nu, de fapt chiar asta e realitatea. Situația reală a clubului nu ne permite un lot numeros, am jucat toate competițiile cu 12 – 13 jucători, sunt accidentări, uzură. Ei ne zic să jucăm cu toată echipa. Să ne dea ei cinci milioane, să aleagă jucătorii pe care îi transferăm și după aia să decidă ei pe cine să băgăm în teren. Dar ei nu dau niciun ban”, spune Croitoru.

Despre partida cu Iași, Croitoru spune că meciul e extrem de dificil.

„Jucăm cu prima plasată în play-out, au jucat într-o cupă europeană, cu o perioadă bună, contează enorm meciul de duminică. Dacă va fi să ajungem la baraj e ok. Am luat locul Rapidului pentru că am meritat. Situația e dificilă în toată România. Era posibil și la Timișoara să nu existe fotbal. Totul e realizat prin muncă, suflet. La echipă este o presiune nu o cădere”, a mai declarat Croitoru.