Ion Raducanu ii cere lui Basescu sa opreasca fuziunea dintre UNPR si PMP

De patru zile, UNPR este înscris în Registrul Partidelor, iar la Timișoara a avut loc în acest weekend ședința Comitetului Executiv al UNPR. Fostul prefect de Timiș Ion Răducanu, devenit recent președintele național al UNPR susține că discuțiile din ședință s-au axat pe organizarea formațiunii politice pe care o conduce.

„Una dintre deciziile pe care le-am luat la această ședință este organizarea conferințelor județene de dare de seamă și alegeri. După încercarea de fuziune, organizațiile sunt destructurate și debusolate. De altfel, s-au împlinit patru ani de la ultimele alegeri. Au fost prezenți toți președinții de organizații, cu excepția a cinci dintre ei”, a declarat Răducanu.

El a adăugat că ședința comitetului de conducere al partidului a luat în discuție și doctrina partidului, ce urmează să fie finalizată în perioada următoare.

De asemenea, conducerea UNPR a decis, sâmbătă, să îi transmită o scrisoare fostului președinte Traian Băsescu prin care cere oprirea fuziunii cu PMP.

„Am adoptat în ședința Comitetului Național Executiv o scrisoare deschisă adresată președintelui Traian Băsescu, care are drept scop o încercare de consiliere, o încercare publică de a găsi soluții ca cele două partide să rămână pe picioarele lor și să oprim acest proces care durează de nouă luni și care este suspendat acum, fiind pe undeva pe la Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu am avut o discuție cu cei de la PMP după ce am fost numit în funcție și le-am spus acest lucru. Pentru că suntem deja înregistrați în registrul partidelor am considerat că este bine să transmit pe cale publică o scrisoare președintelui Traian Băsescu de cerere de anulare a acestui protocol de fuziune care nu s-a încheiat în nouă luni de zile. Vom vedea reacția. Noi suntem hotărâți, reacția noastră este fermă și vom face tot ce trebuie pentru a apăra vulturul uneperist. Nu avem pretenția ca cei șapte parlamentari care au intrat pe listele PMP să se întoarcă la noi”, a mai spus președintele Răducanu.

El a încheiat spunând că, după alegerile de anul trecut, dar și după perioada tulbure prin care a trecut partidul, UNPR mai are în prezent circa 1.200 de consilieri locali, peste 30 de primari și o serie de consilieri județeni, care „îngrijesc viața a peste 2 milioane de români”.