Investitii la cea mai mare unitate medicala din vestul tarii: Spitalul Judetean Timisoara trece printr-o renovare completa

Spitalul Județean Timișoara a beneficiat doar pentru reparații de 7.000.000 de lei, iar lucrările s-au făcut în toate secțiile unității medicale: Neurologie, Cardiologie, Chirurgie Vasculară, Diabet Zaharat, Gastroenterologie, secțiile de Chirurgie.

„Suntem în plină renovare a Compartimentului de Explorări funcţionale, care îşi mută locaţia în fosta secţie de Imunologie având în vedere deschiderea, inaugurarea şi punerea în funcţiune a Institutului Oncogen. Am renovat după cum bine ştiţi morga şi avem una din cele mai moderne unităţi de prosectură din România. De asemenea, am făcut investiţii masive, lângă Amfiteatru aţi văzut că se realizează o construcţie nouă, unde va fi o garderobă pentru Spitalul Judeţean, iar o parte va deservi arhiva Spitalului Judeţean. Investiţii am făcut şi în Maternitatea Bega. Anul acesta, după cum bine ştiţi, am terminat de schimbat structura de termopane, deci am înlocuit toate geamurile cu termopane şi uşile. Suntem în procedură de renovare a anumitor saloane, terminăm două săli de operaţie care vor fi la nivelul pe care îl vedeţi astăzi aici, undeva după sărbători vor fi apte de funcţionare. Am renovat de asemenea o parte din demisol şi urmează să renovăm altă parte din demisol, deci au fost investiţii masive în Maternitatea Bega”, a spus Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara.

La blocul operator de la Chirurgie s-a renovat o sală de operaţie, iar a doua este în curs de renovare. La Urologie a fost renovată una din sălile de la blocul operator, iar la Neurochirurgie una din săli este funcţională şi a fost redată circuitului medical, iar alta este în curs de renovare.

„Practic, putem spune că a arătat mai mult ca un şantier decât o unitate medicală Spitalul Judeţean în 2016. Banii au provenit de la Consiliul Judeţean, 7.000.000 de lei pe reparaţii şi peste 9.000.000 pe investiţii”, a mai spus Craina.

Au fost înaintate, în urma consultărilor cu şefii de secţii şi cu personalul tehnico-administrativ, solicitări pentru finanţarea anului 2017.

„Mergând în acest ritm, estimăm că la final de an 2018, maxim la începutul lui 2018 Spitalul Judeţean va trece printr-o renovare completă şi complexă privind absolut toate spaţiile care compun Spitalul Judeţean. De asemenea, la nivel de investiţii preconizăm o investiţie majoră în ceea ce priveşte mutarea Laboratorului. Ştiţi foarte bine că în urma licitaţiei nu mai gătim în Spitalul Judeţean, mâncarea se găteşte separat şi este livrată în caserole de unică folosinţă pacienţilor şi personalului Spitalului Judeţean. Avem o lucrare de mare anvergură privind mutarea laboratorului în acel spaţiu, iar o investiţie pe care o propunem pentru circa un an, un an şi jumătate de realizare este o extindere a compartimentului de Terapie Intensivă la Politraumatologie, care sub nicio formă nu mai face faţă şi nu corespunde din punct de vedere al normelor Uniunii Europene pentru anul 2017, deci suntem obligaţi să luăm rapid de tot măsuri pentru modernizarea şi intrarea în legalitate a compartimentului de Terapie Intensivă”, a mai spus Craina.

Pentru reparații, spitalul a solicitat peste 9.000.000 de lei pentru a finaliza procesul în întreaga unitate medicală. Există, la ora actuală, secţii care sunt în proporţie de 99% finalizate, secţia de Chrurgie 1 de la etajul 3, Chirurgie 2, secţia de Diabet şi cea de Gastroenterologie, care sunt finalizate în proporţie de 99%. De anul viitor se va da startul modernizării şi renovării în continuare a blocului operator.

„Cu ce ne chinuim şi ne batem capul acum este legat de proiectul de transplant renal. După cum bine ştiţi, acest proiect a fost demarat în anul 2014, în lunile iulie-august, când în urma unor discuţii şi vizite ale reprezentanţilor consiliului judeţean împreună cu colegii de la Urologie s-a stabilit şi s-a prioritizat această investiţie în Secţia de Urologie şi blocul operator pentru a relua transplantul renal la Timişoara. Suntem în plină procedură de desfăşurare a licitaţiei, pot să spun că suntem pe ultima sută de metri. În urma şedinţei consultative cu cei de la Achiziţii noi estimăm că la început de 2017 se va finaliza, vom cunoaște câştigătorul şi vom semna contractul de execuţie. Este un contract de peste 1.000.000 de euro, care prevede renovarea şi modernizarea completă a blocului operator, astfel încât să corespundă standardelor şi normelor pentru organizarea transplantului renal în Uniunea Europeană în anul 2017, urmând ca în cursul anului viitor să reluăm procedura de modernizare a sălii de operaţie care va servi transplantului renal”, a mai spus Craina.