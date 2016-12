Investitii in 2017 in spitalele Timisoarei: cum imparte primaria banii intre Turcanu, Municipal si Victor Babes

Cea mai importantă investiție a anului 2017 rămâne cea de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, pentru construirea noului corp de clădire. Lucrările au stagnat câteva luni bune, din pricina faptului că firma constructoare a intrat în insolvență. Reprezentanții primăriei au semnat însă un contract cu o altă firmă și promit că se va lucra în forță din primăvară, pentru ca noua clădire să fie gata măcar în 2018.

„Sunt multe lucruri care se vor desfășura în infrastructura spitalicească, de mai mică sau mai mare anvergură. Cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem anul viitor este să avem un ritm alert de lucru la noul corp al Spitalului de Copii. El trebuie să fie finalizat în 18 luni, dar e adevărat că nu va fi finalizat în anul viitor, ci în cursul anului 2018 abia. E obligatoriu ca firma nouă să se țină de termenele pe care și le-au impus”, ne-a explicat viceprimarul Dan Diaconu.

Tot la Spitalul de Copii vor fi investiți bani frumoși din bugetul local pentru reabilitarea mai multor secții, urmând să fie „finalizată partea constructivă la «Louis Țurcanu»”.

O altă lucrare importantă va fi pornită la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, care va avea în sfârșit o stație de epurare proprie, pentru care s-a pus deoparte peste 1 milion de euro.

„Pentru Spitalul Victor Babeș avem în licitație stația de epurare, stația de abur și amenajările constructive de parcare și de acces în spital. Avem o reabilitare completă care este deja în desfășurare, este a treia sau a patra lună de șantier în Clinica de Pneumoftiziologie. Mai avem și o extindere a spitalului, care este în proiectare acum. Vorbim despre o extindere a corpului de Infecțioase, prin construcția unui corp nou. Sperăm ca în prima jumătate a anului să finalizăm documentația și apoi să o scoatem la licitație”, a mai spus Diaconu pentru tion.ro.

Cea mai mare problemă în acest domeniu rămâne însă Spitalul Municipal, pentru că municipalitatea nu dispune de foarte mult spațiu. În orice caz, anul 2017 înseamnă șantier și pentru Municipal: se va face un buncăr nou pentru Radioterapie în incinta Clinicilor Noi, aflat acum în proiectare.

„Urmează ca, printr-un program cu Banca Mondială, să obținem un nou aparat de radioterapie foarte necesar pentru bolnavii din regiunea de vest. Îl cumpără Guvernul. Aparatul existent expiră ca durată de viață în cursul anului viitor”, ne-a declarat viceprimarul Timișoarei.

Planuri de modernizare sunt și pentru Maternitatea Odobescu. Vă reamintim, municipalitatea ar putea cumpăra Spitalul Athena de pe Calea Aradului, dacă bugetul local permite o asemenea achiziție.

„Maternitatea are două axe despre care s-a discutat. Pe de o parte este posibilitatea achiziționării Spitalului Athena, am primit deja o ofertă, va trebui să o analizăm, să vedem dacă ne permitem, dacă avem buget. Am înțeles că este complet dotată, practic s-ar face doar mutarea. Dincolo de asta, va trebui să analizăm în 2017 și care este strategia pentru Municipal. Evident, mai este nevoie de spațiu, care să adune zona pavilionară a spitalului într-un singur loc. Decizia pe care trebuie să o luăm în perioada următoare este legată fie de construcția unui nou corp la Clinice Noi, către zona Adam Muller-Guttenbrunn, acolo sunt câteva garaje, în incinta spitalului… Dacă vom opta pentru a comasa activitatea în acea zonă pe termen lung, va trebui să luăm niște decizii legate de accesul în spital, pentru că în momentul de față este unul extrem de dificil”, a completat Dan Diaconu.

Pe viitor, reprezentanții primăriei vor să reabiliteze și Clinica de Balneofizioterapie, cu fonduri europene. Acolo s-ar putea folosi apă termală, după ce Spitalul Municipal a obținut licența de exploatare a izvorului de apă termală din Parcul Copiilor.

„Tot în Spitalul Municipal avem un proiect pe care îl vom depune de îndată ce se deschide axa de finanțare, pentru reabilitarea Clinicii de Balneofizioterapie. Acolo sunt corpurile pe care le-am câștigat în instanță. Pe Programul Operațional Regional, pe partea de ambulatorii, vom încerca să readucem apa termală în acest spital. Spitalul Municipal a obținut licența de exploatare pentru izvorul din Parcul Copiilor, astfel încât să putem folosi această clinică la maximum”, a conchis Dan Diaconu.

Sumele exacte care vor fi investite în modernizările spitalelor se vor cunoaște odată ce va fi adoptat bugetul Timișoarei pe 2017, la care se lucrează în această perioadă.