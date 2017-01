Interviu cu Mihai, inginerul de 35 de ani care conduce cu Uber ca sa o sustina pe sotia lui, o soprana talentata

Initial, parintii ei au incurajat-o sa urmeze o cale mai sigura – facultatea de Finante Banci de la ASE. Ca studenta, a fost bursiera si canta intr-un cor, iar mai toti banii castigati ii investea in cursuri de muzica clasica canto. Mihai este fanul ei cel mai mare: “cred in ea si de la bun inceput mi-a zis ca va fi greu. Nu ne e usor, dar incerc sa pun inainte de toate aceasta pasiune a ei. Eu am fost o fire mai pragmatica, am ales calea mai usoara si cred ca prin Andreea incerc si eu sa imi gasesc acel drum, acel job ideal, in care daca faci totul cu placere, atunci nu mai conteaza cat de greu este.”

Tu esti inginer, sotia ta este artist – cum se impaca cele doua lumi?

Cele doua lumi intr-adevar sunt diferite, dar, intrepatrunse, dau nastere unei a treia lumi frumoase, cu toate bunele si relele de rigoare. Cred in sotia mea si de la bun inceput mi-a zis ce ma asteapta si ca o sa fie destul greu. Nu ne este usor, dar incerc sa pun inainte de toate aceasta pasiune si dorinta a ei. Eu am fost o fire mai pragmatica si am ales “calea mai usoara” si cred ca prin Andreea incerc sa imi gasesc si eu acel drum, acel job ideal, in care daca faci totul cu placere, atunci nu mai conteaza cat de greu este.

Ce rol are munca pentru tine – cum te raportezi la ea?

Ideal, munca pe care o faci trebuie sa te poata hrani si spiritual, sa te poata ridica profesional, sa te faca mai destept, mai increzator in ceea ce poti si stii ca om. Din pacate, realitatea este putin diferita.

Ce e cel mai important pentru tine in viata? Dupa ce valori, reguli si principii te ghidezi?

Poate suna dur sa spun ca ma ghidez dupa principiul “ce nu te omoara, te face mai puternic”. Insa, de cele mai multe ori, lupta pentru “supravietuire” iti ocupa cam cel mai mult timp. Supravietuirea inseamna sa razbati prin jungla cotidiana, sa razbati cu propria persoana si cu propriile alegeri, astfel incat la finalul unei zile sa iesi un pic mai destept, sa fii putin mai bun, mai putin nervos si mai ingaduitor. Daca reusesti sa bifezi una din aceste puncte, poti spune ca

ai avut o zi buna.

Cateva cuvinte despre Uber – cum ai inceput si de ce?

De Uber am aflat citind pe Internet si de pe la televizor. Culmea era ca nu folosisem niciodata Uber ca pasager, iar cand am inceput in luna martie, am ramas foarte surprins sa vad cat de popular poate fi si printre ai nostri. Am inceput dintr-o curiozitate si bineinteles, impins si de o nevoie financiara. M-a incantat tare mult ideea de a castiga niste bani, fara sa am presiunea si stresul unui job tipic de vanzari.

Ce iti place cel mai mult, ce nu iti place?

Libertatea pe care ti-o poate oferi acest tip de “job”. Este cel mai mare castig. Mi-a oferit posibilitatea sa imi completez veniturile intr-un mod foarte neconventional si foarte liber, sa poti face ceva usor si la indemana, fara stresul cotidian la care te poate supune un job normal. Uneori se mai intampla ai de-a face cu oameni mai aroganti, oameni care te confunda cu un taximetrist si care se comporta in consecinta.

Zi-ne o intamplare din Uber pe care ti-o amintesti cu placere?

Am luat doua fete intr-o seara care se duceau catre Hard Rock Cafe si era pentru prima oara cand mergeau acolo. Era o vreme superba afara, asa ca am dat drumul la trapa masinii, am pus muzica rock si am incercat cumva sa le introduc in atmosfera locului in care urmau sa ajunga. A fost o energie si o vibratie marfa pentru toata lumea.

Nu in ultimul rand – ce planuri de viitor ai?

” I try to go with the flow”, merg cumva intr-o directie neimpusa si ma adaptez. Stiu doar ca voi conduce, voi munci, o voi ajuta pe sotia mea, voi incerca in continuare “sa ma fac mare”, pentru ca inca nu am gasit raspunsul la aceasta intrebare: ” ce vrei sa te faci cand vei fi mare?”.

La fel ca Mihai, sunt multi alti parteneri Uber care aleg sa isi imparta masina personala pe platforma Uber.

