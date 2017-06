Incepe Launmomentdat in parc. Programul complet

Vineri, concertele vor începe la ora 17, cu Newgotti. Seara vor mixa Om Unit, Blanilla și Tudor. Seara se va încheia cu un afterparty la Aethernativ Cafe și Cuib. Sâmbătă, de la ora 14, în Parcul Poporului se deschide Pop Up Store, un loc unde puteți cunoaște cei mai interesanți artiști ai Timișoarei. De la ora 16 se deschide Atelierul de ceramică sau puteți vizita Teatrul Labirint, iar de la ora 19 are loc un spectacol de dans contemporan. Cinemobilul va proiecta un film de la ora 21.30, iar trupa de teatru Auăleu va juca Mens Sana In Corporatist Sano.

De atmosfera muzicală se vor ocupa seara Mighty Boogie, Budapest HiFi și High Culture.

Duminică, pe lângă ateliere, piese de teatru și proiecții de film îi veți putea auzi pe Karpov Not Kasparov, BAB și Sonophone.

Intrarea la festival este gratuită. Mai multe detalii despre program, în galeria foto atașată acestui articol.

Articole pe aceeași temă:

Fa cunostinta cu cei mai talentati artisti locali, in cadrul festivalului Launmomentdat in parc

Launmomentdat Festival pentru… popor! Cele mai noi vesti despre eveniment