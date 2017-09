Incep sa curga amenzile! Radarele si camerele video din Timisoara sunt folosite de Politie

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și șeful IPJ Timiș, Alin Petecel, au semnat, miercuri, protocolul dintre cele două instituții care va permite amendarea șoferilor care trec pe roșu sau depășesc viteza legală în baza camerelor și radarelor fixe instalate în urmă cu aproape doi ani, în cadrul sistemului de monitorizare a traficului.

Conform legii, un polițist va fi detașat la centrul de comandă al traficului din Timișoara și va emite amenzi în baza imaginilor înregistrate de camere.

Vedeți în continuare locurile în care sunt amplasate camere video, dar mai ales unde sunt cele care detectează trecerea pe roșu și unde sunt radarele fixe.

Lista intersecțiilor în care sunt semafoare noi și camere video:

1. Calea Șagului – Str. Bujorilor

2. Calea Șagului – Str. Ana Ipătescu

3. Bd. Michelangelo – Bd. I.C. Brătianu

4. Str. Oituz – Calea Al. I. Cuza – Str. Gheorghe Dima (Piața Mărăști)

5. Bd. I. C. Brătianu – Str. Grozăvescu

6. Piața Iuliu Maniu

7. Bd. 16 Decembrie 1989 – Str. Iancu Văcărescu

8. Bd. 16 Decembrie 1989 – Str. Al. Odobescu – Str. Ion Ghica

9. Bd. 16 Decembrie 1989 – Str. Gh. Doja

10. Calea Șagului – Str. Ioan Rusu Șirianu

11. Piața Mocioni

12. Bd. Simion Bărnuțiu – Str. Renașterii

13. Bd. Simion Bărnuțiu – Str. Samuil Micu

14. Bd. Republicii – Str. Paris

15. Bd. Regele Carol I – Str. Iancu Văcărescu

16. Bd. Take Ionescu – Str. Înfrățirii

17. Bd. Take Ionescu – Str. Dimitrie Gusti (Inspectoratul de Poliție)

18. Bd. Take Ionescu – Str. N. Filipescu

19. Bd. Take Ionescu – Str. Aurel Popovici

20. Str. Sf. Ioan – trecere pietoni in Piața Eliade

21. B-dul Michelangelo – Academician Alexandru Borza (înlocuiește intersecția Str. Gheorghe Adam – traversare tramvai)

22. Str. Dacilor – Splaiul Peneş Curcanul

23. Str. Dacilor – Splaiul Nistrului

24. Str. Dacilor – Str. Mihalache – Str. Ştefan cel Mare (Piaţa Traian)

25. Bd. 3 August 1919 – Str. Episcop Lonovici

26. Bd. 3 August 1919 – Splaiul Nistrului

27. Bd. Revoluției din 1989 – Str. N. Filipescu

28. Bd. Take Ionescu – Str. E. Baader – trecere pietoni (înlocuiește intersecția Str. C. Brediceanu – Str. Iosif Nemoianu)

29. Str. Iosif Nemoianu – Str. Liviu Gabor

30. Bd. Regele Carol I – Str. Ion Ghica

31. Str. Joszef Preyer – Str. Căpitan Damşescu

32. Str. Ion Barac – Bd. Dâmboviţa

33. Str. Gheorghe Adam – trecere pietoni la spital

34. Str. Avram Imbroane – trecere pietoni (relocată în Str. Avram Imbroane – Str. Renașterii)

35. Str. Avram Imbroane – Str. Mihail Kogălniceanu (la Gara de Est)

36. Bd. Revoluţiei din 1989 – Bd. C.D. Loga

37. Bd. Revoluţiei din 1989 – Bd. M. Eminescu – Str. V. Goldiş

38. Str. Proclamaţia de la Timişoara – Str. Augustin Pacha

39. Aleea F.C. Ripensia – trecere pietoni

40. Str. Proclamația de la Timișoara – Str. F. Griselini

41. Str. Joszef Preyer – Str. Mangalia

42. Str. Joszef Preyer – Str. Crizantemelor

43. Bd. Take Ionescu – Str. E. Baader (actual nesemaforizată – provine din lista celor 90 de intersecții semaforizate și înlocuiește intersecția Str. Stefan cel Mare – Str. Şt. O. Iosif – Str. Gloriei, care trece în lista celor 90 de intersecții semaforizate)

44. Bd. Dâmboviţa – Str. Ana Ipătescu

Lista intersecțiilor semaforizate în care au fost montate camere video:

1. Calea Şagului – Bd. Liviu Rebreanu

2. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Ranetti

3. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Hebe

4. Bd. Liviu Rebreanu – Str. C-tin Brâncoveanu

5. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Ulpia Traiana

6. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Drubeta

7. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Salcâmilor

8. Bd. Liviu Rebreanu – Str. Cosminului

9. Bd. Liviu Rebreanu – Calea Martirilor – Bd. I. Bulbuca

10. Str. Arieş – Str. Surorile Martir Caceu

11. Str. FC Ripensia – Str. 1 Decembrie

12. Str. FC Ripensia – Bd. Eroilor de la Tisa

13. Str. Cluj – Str. 1 Decembrie – Arieș

14. Str. Cluj – Str. Eroilor de la Tisa-V. Babeș

15. Bd. Michelangelo – Bd. C.D. Loga

16. Bd. Michelangelo – Bd. M. Eminescu

17. Str. I.C. Brătianu – Bd. Revoluției din 1989 – Str. Hector

18. Str. I.C. Brătianu – Bd. Take Ionescu – Str. Hector (Piaţa I.C. Brătianu)

19. P-ţa Consiliul Europei

20. Calea Şagului – Str. Verdi – Str. Mureş

21. Str. Cluj – trecere pietoni (Liceul Ion Vidu)

22. Bd. 16 Decembrie 1989 – Bd. C. Brâncoveanu – Bd. Dragalina

23. Bd. 16 Decembrie 1989 – Spl. Tudor Vladimirescu

24. Bd. 16 Decembrie 1989 – Bd. Regele Ferdinand

25. Piața Regina Maria

26. Bd. Republicii – Calea Circumvalaţiunii – Str. Jiul

27. Calea Circumvalaţiunii – Str. C. Brediceanu – Calea Bogdăneştilor

28. Calea Circumvalaţiunii – Str. Gheorghe Lazăr

29. Calea Circumvalaţiunii – Str. Burebista

30. Str. Simion Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor – Str. Gh. Adam

31. Str. Simion Bărnuţiu – Str. M. Kogălniceanu – Bd. Take Ionescu

32. Str. Stefan cel Mare – Str. Şt. O. Iosif – Str. Gloriei (actual semaforizată – provine din lista celor 44 de intersecții nesemaforizate și înlocuiește intersecția Bd. Take Ionescu – Str. E. Baader, care trece în lista celor 44 de intersecții nesemaforizate)

33. Str. Gh. Dima – Str. Gh. Lazăr

34. Str. Gh. Dima – Str. Brediceanu – Str. Sf. Ioan

35. Bd. Republicii – Bd. Gen. Dragalina

36. Bd. Gen. Dragalina – Spl. Nicolae Titulescu

37. Bd. Dragalina – Spl. T. Vladimirescu

38. Bd. Dragalina – Bd. Regele Carol I

39. Bd. Iuliu Maniu – Bd. Regele Carol I – Str. I. Preyer

40. Str. Gării – trecere tramvai (1 – Elba)

41. Str. Gării – trecere tramvai (2 – Elba)

42. Calea Dorobanţilor – Str. Ovidiu – Str. Uzinei

43. Str. Andrei Şaguna – Str. Iuliu Grozescu – Str. Iosif Vulcan

44. Str. Andrei Şaguna – Str. I. Mihalache – Str. Tigrului

45. Str. I. Mihalache – Str. Theodor Neculuţă (actuala Str. C-tin Titel Petrescu)

46. Str. I. Mihalache – Str. Anton Pann

47. Bd. Revoluţiei din 1989 – Str. Martin Luther(Popa Șapcă)

48. Piața Leonardo da Vinci (Michelangelo)

49. Str. Brediceanu – Str. Paris

50. Bd. Ferdinand – Bd. C.D. Loga

51. Str. 20 Decembrie 1989 – Bd. C.D. Loga – Str. Săvineşti

52. Piaţa 700

53. Str. Gheorghe Lazăr – Liceul Ion Mincu

54. Calea Şagului – Str. Ovidiu Cotruş

55. Calea Torontalului – Str. Timiş

56. Calea Torontalului – Str. Miresei – Bd. Cetăţii

57. Calea Torontalului – Str. Liege

58. Calea Aradului – Str. Lăzărescu

59. Calea Aradului – Str. Miresei – Str. Amurgului

60. Calea Aradului – Str. Călan – Str. Răduleţ

61. Calea Aradului – Str. Liege

62. Calea Sever Bocu – Str. Divizia 9 Cavalerie – Str. Amurgului

63. Calea Sever Bocu – Str. Liniştei

64. Calea Sever Bocu – Str. Lirei

65. Calea Sever Bocu – str. Sfinţii Apostoli Pavel şi Petru – Str. Grigore T. Popa

66. Calea Dorobanţilor – Al. Pădurea Verde

67. Str. Banatul – Bd. Dâmboviţa

68. Str. Demetriade – Str. Frigului

69. Str. Demetriade – Str. Divizia 9 Cavalerie

70. Bd. Cetăţii – Str. Cloşca – Str. Gh. Lazăr

71. Bd. Cetăţii – Calea Bogdăneştilor

72. Bd. Bulbuca – Bd. Sudului

73. Bd. Bulbuca – Str. Sănătăţii

74. Bd. I. Bulbuca – Str. Dr. Mureşan – Str. Arieş

75. Calea Stan Vidrighin – Intrare RATT

76. Calea Stan Vidrighin – Bd. Eroilor de la Tisa

77. Str. Ştefan cel Mare – Str. Pestalozzi

78. Str. Iepurelui – Str. Anton Pann (P-ţa Vârfu cu Dor)

79. Str. Prezan – Calea Martirilor – Str. Mareşal Averescu

80. Str. E. Zola – Str. Bujorilor

81. Str. E. Zola – Str. Chişodei

82. Str. E. Zola – Str. Victor Hugo

83. Str. C. Brâncoveanu – Str. Mureş

84. Bd. Eroilor de la Tisa – Str. Daliei

85. Str. C. Brâncoveanu – Str. Ciprian Porumbescu

86. Str. Ciprian Porumbescu – Str. Al. Odobescu

87. Bd. Mihai Viteazu – Str. Victor Babeş

88. Bd. Mihai Viteazu – Str. Sfânta Rozalia (Romulus)

89. Bd. Mihai Viteazu – Bd. Vasile Pârvan – Spl. T. Vladimirescu

Bd. Vasile Pârvan – UVT (trecere de pietoni)

Radarele fixe:

Pasajul Michelangelo – două radare la intrările din tunel pe cele două sensuri Calea Aradului – la ieșirea din oraș

Calea Lipovei (Sever Bocu) – la ieșirea din oraș

Calea Șagului – la ieșirea din oraș

Calea Buziașului – la ieșirea din oraș

Calea Dorobanților – la ieșirea din oraș

Sisteme de detecție a trecerii pe roșu:

Calea Șagului – Liviu Rebreanu

str. Brătianu – Revoluției – Hector

Piața Brătianu (Punctele Cardinale)

str. Republicii – Jiul

str. Circumvalațiunii – Gh. Lazăr

str. Simion Bărnuțiu – Dorobanților – Gh. Adam

str. Mihai Viteazul – str. Vasile Pârvan, str. Cetății – Gh. Lazăr

Calea Aradului – str. Miresei

Calea Circumvalațiunii – str. Brediceanu