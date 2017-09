Inaintea meciului de la Iasi la ACS Poli Timisoara se instaleaza… depresia financiara

Toată lumea de la ACS Poli pare să-şi piardă speranţa pentru vremuri mai bune, atât timp cât banii de la primărie nu mai vin, în ciuda promisiunilor, iar conturile jucătorilor sunt tot mai goale. Din nou, antrenorul Ionuţ Popa se preocupă de analiza juridică a lipsei de finanţare şi cere ajutor de la jurişti, care să vină şi să lămurească jucătorii de ce la Timişoara nu se poate.

„După două jocuri nereuşite vrem un succes. E o stare de nemulţumire, noi ne-am propus patru puncte si am reuşit unu, ne îndepărtăm de obiectivul propus, adică locul şase. Dacă nu am reuşit cu Sepsi şi Voluntari, urmează partidele cu Iaşi şi cu Craiova, formaţii care joacă cel mai frumos fotbal. Pornim cu şansa a doua”, a declarat Popa.

Din cauza situaţiei actuale echipa merge la Iaşi fără niciun atacant. Drăghici e „out” încă două sau trei săptămâni, iar Bianconi nu mai e nici la stadiul de „umbră”, dispărând din peisajul lotului. Un atacant nu va veni prea curând pentru că nu sunt bani, iar aceasta este problema zilei din nou şi pentru Ionuţ Popa, care vorbeşte şi despre jucătorii care par să intre în depresie financiară.

„Marea mea dezamăgire este că nu a venit niciun atacant, e greu să înscrii dacă nu ai un marcator. Drăgici lipseşte şi va mai lipsi două trei săptămâni. Vizavi de ultimul joc sunt nemulţumit, nu poţi pierde jocul pe care l-ai dominat, pe greşeli individuale. Toţi am primit această veste cu finanţarea cu tristeţe, nu mă pot face înţeles, eu nu sunt în măsură să le explic de ce a lua ANAF toti banii, de ce nu se face ca în alte părţi, să vină un jurist să le explice, mi-ar uşura şi mie această situaţie. Să vină să îşi aducă contribuţia ONG-urile, să nu lase echipa pe mâna primarului şi a directorilor care aduc sponsorizări.

În aceste condiţii obiectivul se schimbă şi rămâne salvarea de retrogradare, spune Popa.

„Salvarea de retrogradare este singurul obiectiv la îndemână, dacă nu vin doi atacanţi. Noi avem probleme de lot şi numeric, au plecat nouă şi au venit şapte. Dacă îi aveam pe ăştia care au plecat era bine. Bianconi, după părerea mea, nu face faţă la cererile din Liga 1, e sub pretenţiile noastre. Dar cine e prost să renunţe la un contract?. La Iaşi mă duc fără atacant, cine vine pe centrare acum, cine sare la cap? ”, a mai spus Popa.

Căpitanul echipei, Gabi Cânu are aceleaşi enigme legate de finanţare. Dar el spune că şi în situaţia actuală echipa sa merge la Iaşi să câştige. La fel ca şi antrenorul său, jucătorul vrea să vină în sânul echipei un jurist care să ofere explicaţii de ce nu se poate finanţa de la bugetul local.

„Mergem să câştigăm, va fi un meci greu, Iaşi joacă un fotbal frumos şi în plus joacă acasă. Sper să luăm cele trei puncte. Am avut o perioadă bună, dar ne lipseşte Drăghici, nu putem marca fără vârf. Trebuie să revenim la forma bună, mai ales în atac. De anul trecut am pornit la un drum, să salvăm această echipă, ştiind că va fi bine, a fost un prim pas în august, am crezut că doar au fost în vacanţă consilieri, ulterior nici măcar nu a mai intrat în discuţie. Nu ştiu cât va mai merge aşa, cu cârpeli, se fac eforturi, înţelegem, îşi dau silinţa conducătorii, dar nu doar salariul contează pentru performanţă. Sunt destui factori care trebuie rezolvaţi. Afectează bunul mers al echipei. Toate cumulate, uşor se adună. Dacă poţi să faci un drum cu autocarul nu poţi face aşa permanent. Sperăm că se va rezolva, că vom primi un răspuns pozitiv. Te simţi păcălit. Nu sunt lucruri normale pentru o echipă de Liga 1. Noi aşteptăm nişte răspunsuri”, a declarat Cânu.

Meciul cu Iaşi este programat duminică, de la ora 17.30, fiind televizat.