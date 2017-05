Horia Colibasanu s-a intors de pe Everest: Mi s-a furat un cort, un piolet, am fost cam singur pe drum

A fost greu, s-a gândit să renunțe, dar și-a văzut de drum să-și împlinească visul. Săptămâna trecută, tot într-o zi de marți, Horia ajungea pe cel mai înalt punct de pe pământ, unde a stat 20 de minute.

„Acum șapte zile eram pe Everest, patru zile a durat numai coborârea de pe munte. A fost o expediție care parțial s-a derulat ca la carte, am reușit să fac partea de aclimatizare și de ascensiune perfect, dar a fost și o parte care nu s-a desfășurat ca la carte: mi s-a furat unul dintre corturi, mi s-a furat pioletul, a fost destul de greu și destul de periculos în final. Pe Everest nu e atât de greu să urci, cât e de greu să cobori. Coborârea este destul de grea”, a povestit Horia, la Timișoara.

Alpinistul timișorean recunoaște că a trăit momente în care a vrut să renunțe, pentru că simțea că nu mai poate, dar a găsit puterea să meargă mai departe.

„Am reușit să supraviețuiesc, au fost câteva momente la limită, nu am reușit nici să am energie să dau telefon acasă. La coborârea în prima tabără nu am avut energie să sun, am adormit instant. A fost oarecum palpitant. Expediția a fost scurtă, a durat o lună și șapte zile. Din câte știu, până acum cred că sunt singurul care a urcat fără oxigen anul acesta. Au fost cam 1.000 și ceva de oameni care încercau să urce vârful, cei mai mulți au fost cu oxigen suplimentar și șerpași. Trebuia să am un partener german, a ales să meargă însă cu un șerpaș, așa că m-am ales în afară de lipsă de oxigen și șerpaș, și fără partener. Așa că am avut un element de suspans, m-am descurcat singur. Au fost momente în care m-am gândit să renunț, un moment în care m-am trezit fără cort, a trebuit să improvizez, am folosit cortul echipei din tabăra de bază. M-am mai trezit într-o noapte la 4 când m-am trezit de frig și m-am gândit că nu mai rezist. Am folosit niște încălzitoare chimice cu sulfat de fier și m-au ajutat să trec peste orele 4, la 8.600 de metri, minus 32 de grade, temperaturi normale pentru perioada aceasta. A fost foarte important că am avut o prognoză foarte exactă. Întâmplător, pentru că am plecat ceva mai repede, am fost chiar singur pe drum. Toată ruta am fost aproape singur, de câteva ori m-am întâlnit cu câțiva alpiniști”, a mai povestit Colibășanu.

El bănuiește că cei care i-au furat cortul erau șerpași. A rămas fără cort la 7.700 de metri altitudine.

„Hoții probabil sunt șerpașii cărora le mai trebuie și lor ceva în sus. La 7.700 de metri era, ar fi trebuit să mă întorc. Nu am vrut să mă întorc, era simplu, dar am căutat o soluție să îmi continui expediția”, ne-a mai spus alpinistul.

Cum este pe „Acoperișul lumii”?

„Este destul de frig sus și destul de sus. Mi-am dat seama că într-adevăr e o înălțime amețitoare. Toate vârfurile pe care eu le cunoșteam și le văzusem se vedeau cu totul altfel, din cu totul altă perspectivă. E bine cât ajungi. Am stat 20 de minute în vârf, am filmat, am reușit să sun, să fac niște înregistrări audio-video și să-mi fac pozele cu sponsorii cu steagul românesc. Deocamdată după ce urc 4-5 scări obosesc”, a conchis Horia Colibășanu.

Alpinistul Horia Colibășanu a atins cel mai înalt punct de pe glob – vârful Everest (8.848 metri) în dimineața zilei de marți, 16 mai 2017 – 6.20, ora României. După o ascensiune de 12 ore, Horia a atins Everestul.

Horia Colibășanu are în prezent în palmares ascensiuni de succes pe șapte din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.

Succesul lui Horia Colibășanu pe Muntele K2 (8.611m) din Pakistan, fără oxigen suplimentar și fără șerpași, în 2004, este cea mai mare performanță individuală din alpinismul românesc. Performanța lui a rămas neegalată în România. Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Dhaulagiri, trei din Top 5 munți mortali din lume.

Horia a participat la 18 expediții internaționale de-a lungul carierei sale (până în 2016), făcând echipă cu parteneri din diferite țări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania și Polonia.

