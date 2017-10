Handbalistii timisoreni castiga deplasarea de la Dinamo Bucuresti

Handbaliștii timișoreni s-au bucurat de o victorie în deplasare, trecând de cei de la Dinamo. Echipa a avut un început de meci excelent, gazdele reușind destul de greu să țină pasul. Totuși, au reușit să egaleze la trei și la șapte, pentru ca după acest scor timișorenii să domine ostilitățile. Totuși, la pauză era doar 13 – 10 pentru SCM Politehnica. Partea a doua a fost una mult mai echilibrată, dinamoviștii revenind de mai multe ori. Timișoara trece din nou pe plus și ajunge la 18 – 20, după care înscrie de mai multe ori menținând diferența la două trei goluri. S-a terminat 26 – 23 și poliștii vin învingători acasă. Marijanovic a fost cel ma bun marcator la învingători, cu 9 reușite, urmat de Orbovic, cu 7.

„E o victorie pentru cei ce iubesc Timișoara și SCM! Îmi felicit toți jucătorii și sunt bucuros că am arătat caracter într-una din cele mai dificile deplasări. Mă bucur, de asemenea, că am reușit un rezultat pe care nicio altă echipă nu l-a mai reușit de foarte multă vreme! Cred că sunt cam doi ani și jumătate, de când Dinamo nu a mai pierdut acasă. Am exersat, prin jocurile anterioare, apărarea 3-2-1 contra celor de la Dinamo, iar de această dată ne-a ieșit fenomenal. De asemenea, am jucat cu multă maturitate faza de atac și asta mă face să cred că mai putem crește. Oricum e cel mai bun joc al nostru în acest sezon oficial!

Oricum, în ultimele două jocuri s-a văzut că suntem o echipă pregătită foarte bine mental, tactic și fizic. Am ieșit cu 5 puncte din câteva deplasări grele; să nu uităm că am pierdut doar două jocuri, unul în ultima secundă, iar celălalt din cauza arbitrilor. Vom continua să ne pregătim la fel de bine și vom relua campionatul cu jocul de acasă cu CSM Focșani.”, a declarat antrenorul Pero Milosevic la finalul meciului.