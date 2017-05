Grindeanu: Inainte de a obliga pe cineva sa se vaccineze, statul trebuie sa asigure necesarul de vaccinuri

Grindeanu a profitat de vizita la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara pentru a discuta cu medici de familie, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate despre numărul mare de decese la copii provocate de boli ce ar fi putut fi prevenite prin vaccinare.

„Sunt opt decese în județul Timiș, la copii, din diverse cauze, însă verdictul final este că nu au fost vaccinați. Să spun direct: suntem pe primul loc în țară! Iar Caraș, Arad și Timiș, adunate, au tot atâtea cazuri de rujeolă cât toată țara la un loc. Nu se poate așa ceva!”, a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

El a afirmat că pentru prevenirea acestor lucruri regretabile, în viitor cadrul legislativ trebuie să fie mai previzibil, astfel încât statul să asigure necesarul de doze de vaccin pentru copii.

„Eu nu cred că putem să ne facem că aceste cazuri nu există. În urmă cu două săptămâni, am început o întâlnire la Guvern (…) citindu-le cele 26 de nume ale copiilor care au murit. Eu sper ca toată lumea să își dea concursul să rezolvăm problema. Din acest punct de vedere o să dăm câteva schimbări legislative. Unele le-am făcut chiar joi. Să vedem cum iese din dezbatere publică Legea vaccinării. Sunt lucruri importante, care vor trebui să așeze acest sistem pe anumite coordonate care să îl facă predictibil. Noi trebuie să știm din timp și să dăm comenzi din timp, câte doze de vaccin avem nevoie.”, a mai spus premierul.

În opinia lui, înainte de orice discuție despre obligarea părinților de a-și vaccina copiii, statul trebuie să aibă stocuri suficiente de vaccin.

„Înainte de a obliga pe cineva să se vaccineze, statul trebuie să se asigure că are necesarul de vaccinuri. Înainte de a obliga părinții sau de a amenda părinții că nu și-au vaccinat copiii tu trebuie să asiguri vaccinuri. Noi suntem în situația în momentul acesta în care nu prea avem începutul. Lucrul acesta trebuie rezolvat, trebuie schimbat cadrul să îl facem predictibil, să știi din timp ce ai de făcut, și după aceea vom discuta”, a explicat prim-ministrul.

Grindeanu a adăugat că el și-a vaccinat copiii fără să fie obligat și nu regretă acest lucru, însă, în opinia lui, libertatea de alegere a cuiva se termină în momentul în care această decizie atinge libertatea altcuiva, cum ar fi cazul unui copil care declanșează o epidemie în clasă deoarece nu a fost vaccinat.

„Fiecare dintre noi prețuim libertatea, libertatea de a alege. De aceea trăim într-o țară democratică. Mi-am vaccinat copiii. Nu m-a obligat nimeni, dar eu i-am vaccinat și consider că am făcut foarte bine. Dar libertatea mea este deplină atât timp cât nu atinge libertatea dumneavoastră. Dacă transpunem lucrul ăsta la ce am discutat până acum, libertatea de a nu-ți vaccina copilul pe care o ai, poate să aducă atingere libertății mele atât timp cât duce la o epidemie și îmbolnăvești pe toată lumea din clasă. Sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere”, a concluzionat premierul.