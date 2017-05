Grindeanu despre numarul de benzi ale centurii de sud: Anulez licitatia si o facem la cinci benzi. Vreti asta?

„Nu am venit la Timișoara ca să îi răspund (lui Nicolae Robu – n.r.). Nu cred că în modul ăsta trebuie să lucrăm.Pe mine mă interesează să facem, indiferent din ce parte a eșicherului politic provenim, lucruri importante pentru orașul nostru. Pentru că alegerile sunt abia peste trei ani. Și mai ușor cu campania asta pe care unii o fac. Hai să facem lucruri pentru Timișoara și județ. În același mod discut și cu domnul primar Nicolae Robu și cu domnul președinte (al CJ Timiș – n.r.) Călin Dobra. Pentru că am făcut apel să înțeleagă cu toții că a venit vremea să lăsăm politica deoparte și să facem administrație. Apelul ăsta nu l-am făcut doar aici, ci pe unde am umblat în ultima perioadă prin țară”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat să este la curent cu ultimele știri din Timișoara, iar unele afirmații făcute de autoritățile locale îl amuză.

„Sincer, multe lucruri mă amuză. Am cerut la cabinet să îmi aducă în fiecare dimineață lucrurile care s-au întâmplat în Timișoara. Și e normal să mă intereseze. De aici provin, aici îmi trăiește familia, aici o să mă întorc. Normal că multe lucruri să spunem că nu au legătură cu administrația, au legătură cu politica. Eu nu o să intru în capcana asta. Eu am venit să grăbesc lucrurile. De aia am dus termenul pentru centură, 8 iunie e termenul limită pentru depunere de oferte pentru proiectare și execuție”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat dacă centura de sud rămâne la o singură bandă pe sens, Grindeanu a răspuns semi-enervat.

„Iarăși facem lucrurile care ne fac să fim în situația în care suntem. Eu știu că există un sfert de centură la două benzi. N-am văzut să fie blocaje pe centură. Dacă modul în care te gândești să critici un proiect e că nu e suspendat, că nu e pe mai multe benzi și că în modul ăsta e bine să faci opoziție, eu le urez succes. Dacă am apuca-o în forma pe care o doresc unii, anulez licitația. Sunteți de acord? O anulez în forma asta, facem alt proiect, pe 5 benzi pe un sens și vedem dacă se mai prinde finanțare. Dacă vreți, în modul ăsta facem pentru Timișoara. Sunteți de acord? Păi atunci hai să nu inventăm probleme atunci când nu le avem. Și hai să nu creem situații care să ne ducă în altă direcție. Hai să nu mai inventăm situații care nu există. Și hai să luăm exemple la noi în oraș de la alte orașe, care au știut foarte bine să își apere interesele și să le promoveze în anii ăștia. Și drept dovadă arată mult mai bine decât Timișoara. Și nu e legată de culoarea politică a primarului X sau Y”, a concluzionat premierul.