Fuckup Nights ajunge la editia a cincea

Mișcarea Fuckup Nights a început în 2012 în Mexico City în momentul în care câțiva prieteni au început să povestească eșecurile prin care au trecut. Concluziile pe care le-au tras au fost extrem de utile. Au repetat întâlnirea, dar cu mai mulți prieteni și au realizat că este extrem de benefic să vorbești despre eșec. Acum Fuckup Nights este o mișcare internațională care povestește, chestionează și, în final, sărbătorește eșecul.

În Timișoara, Fuckup Nights a ajuns la ediția a cincea, iar printre invitații edițiilor precedente au fost: Caius Ovidiu Merșa, Doru Belu, Ștefan Lucuț, Simona Neumann, Horia Colibășanu.

În 15 noiembrie, vor povesti despre eșecurile din spatele succesului, despre momentele care le-au creat nopţi albe, nopţi în care au primit şi multă înţelepciune de viaţă şi de business: Angela Boarteș, Gigi Nacev și Radu Marinescu

„Pentru noi, fiecare ediție Fuckup Nights este specială. Că sunt eșecuri profesionale sau personale, povestea în sine este foarte personală. De aceea nu e deloc ușor să spui despre tine am greșit, am eșuat, am fost încăpățânat, m-am considerat invincibil, era lumea la picioarele mele. Să mai spui asta și în fața a 100 de persoane… este un gest de dăruire extraordinar”, declară organizatorii Fuckup Nights Timișoara.

Cei interesați să participe la ediția a cincea a seriilor Fuckup Nights, care are loc miercuri, 15 noiembrie, de la ora 19:00, la Ambasada, o pot face accesând acest link, iar la fața locului se plătește un bilet de intrare în valoare de 25 de lei.