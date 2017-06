Fatboy Slim, Sean Paul si John Newman va cheama la o petrecere unica, la mare

Organizat de cei de la Exit Festival, creierele care stau și în spatele Revolution Festival, Sea Dance este deja un eveniment care nu trebuie ratat de amatorii de muzică bună și distracție. Festivalul va avea loc la Budva, în Muntenegru, o stațiune preferată de români, în perioada 13-15 iulie.

Din line-up face parte și veteranul Fatboy Slim, DJ-ul englez care a câștigat în carieră nu mai puțin de zece premii MTV. Printre hiturile sale se numără „Weapon of Choice”, „Right Here, Right Now”, sau „Rockafeller Skank”.

Sean Paul este un rapper jamaican cunoscut în special pentru hiturile sale „We Be Burning” sau „Temperature”. În trecut a colaborat cu artiști cunoscuți ai genului, precum Snoop Dogg sau Shaggy.

Lista headlinerilor e completată de John Newman, un cântăreț britanic cunoscut în special pentru melodia „Love Me Again”. Tânărul artist a colaborat și cu cei de la Rudimental, prezenți anul acesta la Revolution Festival, el oferindu-și vocea pentru melodiile „Feel the Love” și „Not Giving In”.

Informații suplimentare despre ineditul festival de la malul mării găsiți pe site-ul http://www.seadancefestival.me/en . Până pe 12 iunie, organizatorii Sea Dance oferă 5 bilete la preț de 4, așa că ia-ți prietenii și mergeți în Muntenegru la un chef de neuitat.