Fara poluare, fara coruptie, doar revolutie! Orasul Lunatica prinde iar viata la Revolution Festival

„Lume, lume! Ascultați cu atenție! Anul acesta Revolution Festival are loc în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Nu e un festival oarecare, ci unul care are oraș… în «sat». Imaginează-ți un loc fără poluare, fără corupție, dar mereu pregătit pentru o revoluție. Imaginează-ți un loc unde scena le aparține artiștilor locali, iar muzica este singura religie. Da, timp de trei zile, această utopie va prinde viață, în timpul Revolution Festival”, au transmis organizatorii festivalului.

Tot în orășelul de la Revolution se vor instala și actorii de la Teatrul „Auăleu”, desigur nu vin cu mâna goală.

„La Lunatica «sharing is caring», așa că Teatrul Auăleu aduce «Circus Mundi». Pregătiți-vă pentru ceva ce nu ați mai văzut până acum: îmblânzire de femei, bărbați dresați să stea la cratiță, omul invizibil, Hocus Pocus, poliția circului și nu numai. Nu fi timid, o să te simți ca acasă în această nebunie”, mai transmite echipa Revolution.

Cei de la Lunatica se laudă cu un Minister de Externe cum nu mai găsești niciunde în lume, care a reușit să aducă la festival și pe Continental Drifts, care se ocupă de zona Shangri-La de la Glastonbury Festival.

„Ne-ai auzit când am spus că în Lunatica singura religie e muzica? Chiar nu glumim! Pentru că Lunatica are relații excelente în toată lumea, și asta datorită faptului că are propriul Minister de Externe, Continental Drifts, care se ocupă și de zona Shangri-La de la Glastombury Festival, vine la festival. Ne aduce cel mai frumos cadou dintre toate – trupe și artiști care vor cânta coloana sonoră a celor mai nebune trei zile din viața ta. Fără să mai lungim vorba, te rugăm să aplauzi pentru: STEREO SWING / DAT BRASS / KEPLER NOT KOPERNICUS / MAIKA / DJ CHRIS TOFU / COUNT BASSY / TROY SAVOY / WORLD’S TALLEST DJ ft ROSWEL / WORLD’S TALLEST BUBBLEOLOGIST / MISS MONROE / GYPSY DISCO presents: MIKE McCALLUM / CALLUM FREY / LISA ELLIPSE / RUBY BIRD / GYPSY DISCO SOUNDSYSTEM. Dacă îți este sete, o bere o să-ți apară ca prin magie în mână. Dacă îți e foame, o să plouă cu cârnați. Dacă nu te simți în regulă, doctorul o să te facă bine cât ai zice «pălincă». Până și polițistul o să te facă să te simți mai bine și nu te va amenda niciodată. Acestea sunt doar câteva dintre minunățiile pe care le poți găsi în Lunatica și numai în Lunatica”, au mai spus organizatorii.

Biletele la Revolution Festival se pot cumpăra de pe www.eventim.ro sau www.myticket.ro și costă doar 99 de lei.