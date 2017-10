Fantana lui Robu din Parcul Botanic are proiectant. Costa aproape 12.000 de euro documentatia

Licitația pentru „serviciile de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, respectiv întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Fântână ornamentală muzicală în municipiul Timișoara», valoarea estimată fiind de 125.000 de lei, fără TVA” a fost lansată în luna aprilie.

Abia acum a fost desemnat câștigătorul, societatea Aqua Design, o firmă de proiectare arhitectură care „instalează și comercializează fântâni arteziene dinamice și fântâni muzicale”. Oferta depusă de Aqua Design, cu sediul în Cluj, cu subcontractantul P.S.V. Multiline SRL, din județul Argeș, este de 45.000 de lei, fără TVA, adică 11.600 de euro cu tot cu TVA. Conform estimărilor, SF și PT ar fi trebuit să coste aproape 28.000 de euro, adică 125.000 de lei fără TVA. Societatea are la dispoziție 30 de zile, de la semnarea ordinului de începere, să prezinte toată documentația necesară.

Vă reamintim, la începutul acestui an, primarul Nicolae Robu spunea că fântâna cu apă, muzică și lumini este o prioritate pentru administrația pe care o conduce.

„În 2017 amenajăm fântâna din Botanic. S-ar putea să mai avem o fântână ornamentală și în Piața Bălcescu. Am avut o idee mai veche, am avut bani pregătiți, dar nu am făcut nimic, am lăsat lucrurile în așteptare. Oricum, nu putem să facem foarte multe lucruri la acest capitol, din insuficiența resurselor financiare. Țin foarte mult la fântâna pe care am vrut să o facem pe Bega și nu se poate și pe care o vom face în Parcul Botanic, asta este o prioritate. Nu vom avea fonduri suficiente să alocăm mai mult la acest capitol. Pe cea din Botanic o vom face”, ne declara primarul Timișoarei în luna ianuarie a acestui an.

Fântâna va fi amenajată pe platoul de lângă casa Adam Müller-Guttenbrunn. Inițial, sistemul de spectacole ar fi trebuit să fie amplasat pe Bega, însă s-a descoperit că zona nu este deloc potrivită pentru fântână, așa că s-a găsit un loc nou: în Parcul Botanic.