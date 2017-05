Facem pietonale cu asfalt si apoi le pavam. Robu e convins ca avem parcare supraterana pe Oituz in 2018

Primarul Timișoarei este fericit că s-au terminat în sfârșit lucrările pe strada Gheorghe Lazăr, care a devenit pietonală de la Piața Unirii până la strada E. Ungureanu. Urmează să se intervină și pe alte artere din zona Cetate.

„Până când vom construi acea parcare de peste 1.000 de locuri în zona Oituz mai transformăm așa numite tronsoane, anumite străzi, poate chiar în întregime, dar nu în bloc. Acum suntem bucuroși că am reușit să dăm o nouă față și o nouă funcție porțiunii din strada Gheorghe Lazăr, dintre strada Ungureanu și zona Unirii. Lumea chiar apreciază foarte mult ceea ce am făcut și lucrări de tipul acesta vom mai putea face în continuare. Dar ca să transformăm tot arealul de la Piața 700 și până la Bastion, că asta este concepția mea de făcut într-un anumit orizont de timp, e nevoie ca mai întâi să construim parcarea aceea de peste 1.000 de locuri. Și atunci vom face doi pași. La anul eu sunt convins că vom avea acea parcare. Vom merge într-o etapă intermediară cu amenajări cu titlu provizoriu, cum am făcut pe strada Mărășești, pe Pacha, pe Gheorghe Lazăr, dar într-un orizont de câțiva ani vom atrage fonduri, sunt convins că vom reuși asta, să punem piatră naturală în tot acest areal”, a explicat Nicolae Robu.

Cât despre planurile de viitor, acestea sunt ca toate străzile pietonale cu asfalt din centrul istoric să fie pavate. Nu se știe însă cu ce bani.

„Eu estimez că în 2018 vom avea parcarea supraterană de peste 1.000 de locuri în zona Oituz, că altă locație nu există. De îndată ce o vom avea, o să transformăm zona în zonă pietonală. Mai întâi, probabil, cu intervenții de reparații pe tehnologia de până acum, reparații pe baza cărora o să ducem la același nivel, din zid în zid. În orice caz, asta doar cu titlu provizoriu, pentru că ne dorim să accedem la fonduri pentru ca și restul străzilor din tot acest areal să fie, în final, cu piatră naturală, cu pavaj. Numai că după ce vom avea parcarea făcută, între a lăsa în continuare mașini pe străzi și a le transforma în străzi pietonale pe această tehnologie, cu piatră naturală înspre ziduri și cu asfalt în rest, optez fără ezitare, înspre varianta a doua”, a mai spus edilul-șef.

Mai multe străzi din centrul Timișoarei au fost transformate în ultimii ani în pietonale cu asfalt. Printre ele se numără și Dimitrie Cantemir, Victor Vlad Delamarina, Augustin Pacha, Janos Bolyai. Practic, pe mijlocul acestor artere s-a pus asfalt, iar pe margini, lângă zidurile clădirilor istorice, a fost așezată piatră cubică.