Eveniment de Bartending si Barista in Oradea

In 4 octombrie, incepand cu ora 15:00, barmanii profesionisti si amatori, sunt invitati pentru un eveniment dedicat exclusiv barmanilor, organizat de Barshaker.ro, Jameson Ambassador Romania si MONIN Romania.

Programul evenimentului:

Prezentarea primului Showroom Barshaker

Prezentarea noilor lichioruri si siropuri MONIN

Whiskey tasting si prezentarea produselor Jameson

Lectii gratuite de a folosi cele mai moderne accesorii si ustensile pentru bar

Primul Showroom Barshaker, de langa Butoiul de Aur este totodata primul magazin de prezentare pentru produse HoReCa, specializat in domeniul de bartending si barista. Barshaker.ro a reusit sa introduca pe piata romaneasca inca din 2009, produse de specialitate pentru bar, care nu se regasesc in magazinele HoReCa, sustinand astfel barmanii romani, precum ne spun si organizatorii evenimentului:

„Dorim sa formam relatii intre cei care sunt pasionati de aceasta meserie si vor sa se duca mai departe decat barmanul si localul tipic, care se limiteaza la prepararea unei cafele acceptabile si un Vodka-Orange.

Pe viitor dorim sa organizam in mod regulat asemenea evenimente, cat si cursuri de formare pentru barmani si barista; subliniem cuvantul barista, deoarece in ultimul an, am depus un efort imens pentru a oferi alternative pentru prepararea cafelei, prin Brew Bar si cafea de specialitate. In acelasi timp, in zona de vest a tarii suntem reprezentanti al brand-ul La Marzocco, ceea ce inseamna state-of-the-art in lumea espressoarelor.

Cu aceasta ocazie, vom da start unui nou concept in Romania si vom aduce oamenii care lucreaza in acest domeniu mai aproape unul de celalalt.”

Locul si data evenimentului:

Barshaker Showroom Oradea, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 4 (vis-a-vis cu Butoiul de Aur), 4 octombrie 15:00 – 19:00

http://barshaker.ro/Showroom

Facebook RSVP – https://www.facebook.com/events/312246575908440/

