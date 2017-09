Doua drumuri judetene vor fi reabilitate inainte de termen. Presedintele CJ Timis, pe santier

Este vorba despre reabilitarea a 10.2 kilometri, drum care leagă Făgetul de Drăgșinești și de drumul Hitiaș-Bacova – 8.5 kilometri. Ambele drumuri sunt reabilitate din bugetul Consiliului Județean Timiș, din creditul pe care l-a contractat administrația județeană. Lucrarea pe drumul Hitiaș-Bacova este în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, iar cea de pe Făget – Drăgșinești ajunge la valoarea de aproximativ 15 milioane de lei.

„Două drumuri din Timiș, aflate în plin proces de reabilitare, vor fi gata înainte de termenul stabilit în contract. Astăzi, constructorii tronsoanelor Făget-Drăgșinești și Hitiaș-Bacova și-au asumat responsabilitatea ca ambele lucrări să fie finalizate până la finalul acestui an, deși termenul stabilit inițial era vara anului viitor. Am vizitat azi ambele șantiere, unul de 10.2 kilometri (Făget-Drăgșinești) și unul de 8.5 kilometri (Hitiaș-Bacova) și, spre bucuria noastră, am văzut că se lucrează intens”, a scris Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, pe Facebook.

Foto: Facebook/Calin Dobra