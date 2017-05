Doi tineri talentati vor beneficia de sprijin pentru continuarea carierei cu ajutorul Trandafirului Roz

Luni seara, la Hotel Timişoara a avut loc a doua ediţie a balului caritabil „Trandafirul Roz”, o acţiune menită să sprijine doi tinere talente timişorene. Organizatorii şi-au propus să strângă o sumă importantă de bani, cu care să sprijine dezvoltarea în carieră a unui viitor muzician şi a unui sportiv de performanţă.

„Sunt la cea de a doua ediţie, dacă la prima ediţie am avut o singură beneficiară, Carina Udrişte, elevă la Colegiul de Artă Ion Vidu, de data aceasta vom avea doi beneficiari ai acţiunii noastre, tot un elev al Colegiului de Artă, Luca Kohl, iar celălalt tânăr are 16 ani şi este campion pentru a doua oară la karate, Călin Claudiu. Organizăm acest eveniment în primul rând pentru că aceşti tineri au nevoie. De exemplu Lucas, care cântă la şapte instrumente, are nevoie de ajutor financiar pentru achiziţionarea unei viori deoarece în acest moment cântă pe una împrumutată. Călin are nevoie de un suport financiar pentru a putea participa la concursuri şi şedinte de antrenament. Ne bazăm pe generozitatea contribuabililor noştri, încât să ne sprijine, sper să strângem 24.000 de lei”, a declarat Gabriela Popovici, preşedintele asociaţiei ProDurabil, organizatorul Balului Trandafirul Roz.

Călin Claudiu, elev la Liceul cu Program Sportiv ”Banatul”, este campion naţional în 2016 și 2017 la karate, iar Lucas Kohl este un instrumentist de geniu, care a câștigat nenumărate concursuri de-a lungul timpului, printre ultimele premii fiind Locul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală.