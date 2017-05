Derbiul marilor orgolii, ASU Politehnica Timisoara – UTA, e gata de start

Meciul aşteptat întreg sezonul de cei de la ASU Politehnica, cel cu UTA, este gata să înceapă. Duminică seara, de la ora 19, va fi derbiul ligii secunde, cu arădenii. Va fi un meci dificil, unul al orgoliilor, avertizează Marius Cociu, managerul sportiv al grupării timişorene.

„E un joc al orgoliilor, de 3 puncte, până la urmă. E foarte important de știut că a fost tratat cu aceeași seriozitate, ca orice joc al acestei competiții. Cunoaștem cu toții ce înseamnă un joc Poli-UTA. Sperăm la o victorie, și ca organizarea să fie ireproșabilă, să nu avem evenimente nedorite, cunoscând relațiile dintre cele două galerii”, a declarat Cociu înaintea partidei.

Principalul marcator al alb-violeţilor, Ştefan Blănaru, spune că presiunea va fi mai mare pe formaţia arădeană. Formaţia vizitatoare trebuie să câştige pentru a mai spera la un eventual baraj pentru Liga 1.

„Presiunea e mai mare pe UTA, doar victoria o mai menţine la promovare, dar şi noi vrem să câştigăm. Atmosfera din tribună te face să dai tot în teren. Mă bucur că am marcat la Arad, îmi doresc să mă ţină minte suporterii arădeni. Prefer să nu marchez eu, dar să câştige echipa”, spune Blănaru.

Plecat la Bucureşti pentru susţinerea pregătirii în vederea obţinerii licenţei Pro, antrenorul Sorin Brîndescu şi-a lăsat echipa la pregătire timp de trei zile pe mâna secunzilor. ASU Politehnica a avut pauză, stând etapa precedentă. E bine, e rău…se va vedea la meciul de duminică.

“Vom vedea duminică dacă a fost ok să nu jucăm. Echipa s-a pregătit fără mine, dar s-a pregătit normal, vedem la ora meciului dacă suntem în formă maximă. Mera este suspendat, iar Neamţu, accidentat. În ceea ce îl priveşte pe Mera, el a ridicat nivelul de joc şi de moral, este un fotbalist care are experienţă şi a dat încredere. Dar avem un lot numeros şi avem soluţii pentru fiecare post. Acest meci poate fi cu două tăişuri, rezultatele noastre din ultima perioadă au fost mai bune, suntem mai relaxaţi că am scăpat de retrogradare. Dar numărul de spectatori te obligă să dai ce ai mai bun din tine. Cei de la Arad au mare nevoie de victorie la Timişoara, sperăm să ducem presiunea pe umerii lor. Aceste meciuri sunt foarte frumoase, ne dorim să jucăm şi anul viitor cu ei”, a declarat Brîndescu, făcând aluzie la faptul că UTA ar putea juca şi sezonul viitor în liga secundă.

Tot pe acelaşi subiect, al promovării, Cociu a fost mai diplomat, dar spune că Timişoara are nevoie de echipă în prima ligă.

„Nu cred că e problema noastră, dacă promovează direct UTA sau dacă joacă baraj cu ACS Poli. Eu cred în continuare că Timişoara trebuie să aibă echipă în prima ligă”, a mai declarat Cociu.

Şeful clubului speră şi crede că nu vor fi probleme de securitate la acest meci, că spectatorii vor fi civilizaţi. Galeriile vor avea locul lor, chiar dacă arădenii vor putea sta şi în alte locuri. Deocamdată, la Arad s-au vândut 750 de bilete şi în jur de 5.000 au fost achiziţionate până în acest moment la Timişoara.